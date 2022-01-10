Как минимум под эгидой организации ESL.

Быть может, Blizzard давно неофициально и недавно официально бросила поддержку StarCraft II, перестав выпускать для неё контентные обновления и многократно снизив частоту выпуска балансирующих патчей, но турниры по данной «дисциплине» продолжают проводиться. Так, организация ESL, занимающаяся проведением крупных киберспортивных мероприятий, сообщила, что сезон ESL Pro Tour в StarCraft II пройдёт с мая этого до февраля следующего года.

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Всего за этот период ESL намеревается провести три турнира: DreamHack SC2 Masters в Валенсии и Атланте, а также Intel Extreme Masters в Катовице. Согласно пресс-релизу, общий призовой фонд турниров составит $1,2 млн. Помимо официальных турниров под эгидой ESL по StarCraft II в этом году также будут проходить турниры помельче и поскромнее.

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Отметим, что формально контентная поддержка StarCraft II завершена в конце 2020 года. Игра больше никогда не получит новых дополнений, трофейных фондов, командиров совместного режима и прочих нововведений. Балансирующие обновления тоже стали выходить гораздо реже, что, впрочем, может быть обусловлено устаканившимся балансом игры за 11,5 лет её существования.