В июле этого года StarCraft II отметила десятилетие. Второй десяток игра разменяла на позитивной ноте: она всё ещё пользуется огромным спросом, сюжетные кампании многие до сих пор продолжают перепроходить по несколько раз, а в совместном режиме доступны командиры практически на любой вкус и стиль игры.

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Но всё хорошее когда-нибудь должно заканчиваться, вот и Blizzard выступила с письменным обращением к игрокам, в котором заявила о прекращении дальнейшей контентной поддержки StarCraft II. Это значит, что компания больше не будет выпускать для StarCraft II новых командиров, трофейные сундуки, а также иной контент на продажу.

Игровые сезоны и регулярные исправления баланса при этом продолжат поступать. Исключение — четвёртый квартал текущего года, поскольку Blizzard и так недавно выпустила масштабное обновление баланса.