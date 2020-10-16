Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Blizzard завершила поддержку StarCraft II новым контентом

+
50% скидки в Ситилинке до конца недели
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA

В июле этого года StarCraft II отметила десятилетие. Второй десяток игра разменяла на позитивной ноте: она всё ещё пользуется огромным спросом, сюжетные кампании многие до сих пор продолжают перепроходить по несколько раз, а в совместном режиме доступны командиры практически на любой вкус и стиль игры.

реклама

анонсы и реклама
Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Но всё хорошее когда-нибудь должно заканчиваться, вот и Blizzard выступила с письменным обращением к игрокам, в котором заявила о прекращении дальнейшей контентной поддержки StarCraft II. Это значит, что компания больше не будет выпускать для StarCraft II новых командиров, трофейные сундуки, а также иной контент на продажу.

Игровые сезоны и регулярные исправления баланса при этом продолжат поступать. Исключение — четвёртый квартал текущего года, поскольку Blizzard и так недавно выпустила масштабное обновление баланса.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard starcraft 2
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Blizzard завершила поддержку StarCraft II новым контентом
+
Целых 17 минут геймплея Amnesia: Rebirth — с игрой теней и галлюцинациями главной героини
3
Хардкорный симулятор фермера Professional Farmer: Cattle and Crops вышел из раннего доступа в Steam
+
Интерактивный хоррор The Dark Pictures вскоре пополнится главой Little Hope — разработчики выпустили трейлер
3
Авторы World of Tanks Blitz отпразднуют Хэллоуин вместе с группой Korn
+
В четвёртом выпуске Night City Wire рассказали об автомобилях и мотоциклах в Cyberpunk 2077
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
7
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
20
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Alseye, Arctic, ASUS. Часть 2
16
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
127
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
22
Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки
31
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
+

Сейчас обсуждают

Иван Иванов
12:19
Смотря что покупать. Если человек пришёл купить лютый хлам за полцены - он его купит. У меня, например, таких покупок было ноль. На Aliexpress я покупал процессоры (серверные Intel для апгрейда старых...
ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
DjoniDG
12:19
звук не работает, видяха тоже. Слегка подтармаживает, но удалось посмотреть, что да как. Планировал поставить файнал кад... Не повезло, не фортануло буду заниматься монтажом на винде.
Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки
Jaster
12:18
Да, ошибка на сайте ДНС. Вот из обзора: Тот же ШИМ-контроллер — перемаркированный ASP1106GGQW, те же транзисторы — NTMFS4C10B и NTMFS4C06B производства ON Semiconductor, прежние «4+2 фазы», вот только...
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
D3m0n
12:18
Которую тесть в России за 16к вроде новую купил в ближаешем магазине ))
ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
Сергей Моськин
12:14
Тягаться он будет с Tiger, просто привыкли сравнивать АМД со старыми поколениями, ибо всегда отставал, но наконец-то, вроде, поравнялись и логично, что новое поколение процессоров должно как бы выигры...
Первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 5950X побили все рекорды в одноядерных и многоядерных бенчмарках
Jaster
12:12
Про гейминг, заявлено 10 фаз (хотя я смотрел на сайте ДНС, могут и соврать). Сколько из них на проц я не указывал ) да, походу врут. Вот нашел из обзора: Тот же ШИМ-контроллер — перемаркированный ASP...
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
D3m0n
12:10
Никак не успокоится, призрак яблочизма ))
AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6 ГГц по всем ядрам штурмует бенчмарк Geekbench
Jaster
12:10
В соседней новости вон сказано что частота была более 6 ггц.
Первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 5950X побили все рекорды в одноядерных и многоядерных бенчмарках
Jaster
12:07
Если интерполировать на заявленную турбо-частоту, допустим 4.9, то получится около 1645.
AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6 ГГц по всем ядрам штурмует бенчмарк Geekbench
D3m0n
12:06
Бери MSI MAG B550 TOMAHAWK и проблем знать не будешь. Зачем этот 570..
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем