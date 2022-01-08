В настоящее время Valorant отличается высокой степенью либерализации геймплея: чтобы зайти в рейтинговый режим, достаточно всего лишь выиграть в десяти стандартных матчах. Впрочем, скоро этому раю для «смурфов» придёт конец: вместе с новым скоростным героем Неон разработчики введут в игру ограничение на доступ к соревновательному режиму: чтобы померяться с другими игроками «скиллом», нужно будет достичь как минимум двадцатого уровня учётной записи.
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Стоит отметить, что подобная практика используется во многих мультиплеерных играх с системой матчмейкинга. В том же Overwatch, например, для доступа к соревновательному режиму необходимо «раскачать» свою учётную запись минимум до 25 уровня, на что в среднем уходит около двадцати часов чистого геймплея, не считая времени поиска матча, сбора состава и пауз между раундами.
Официально объявленная причина такого нововведения в Valorant — желание повысить качество рейтинговых матчей, поскольку сейчас многие идут туда абсолютно неподготовленными. Впрочем, почему неподготовленным игрокам недостаточно такой проблемы, как самый низкий из доступных рангов, и зачем чинить ещё одно лишнее препятствие, объективно не совсем ясно.