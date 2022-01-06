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Издательство Devolver Digital сообщило, что общие продажи атмосферной карточной хоррор-игры Inscryption достигли 1 миллиона копий. Соответствующая информация появилась в официальном микроблоге компании, для достижения указанного показателя потребовалось 2 с лишним месяца.

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Inscryption представляет собой на удивление удачную смесь карточного «баттлера», хоррора, роглайка и приключенческого проекта. Поскольку в современных играх большую роль играет грамотное смешение различных жанров в нужных пропорциях, то можно сделать вывод о том, что разработчики Inscryption «нахимичили» на славу.

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В Steam у проекта есть 96 % отзывов на основании более 45 тысяч отзывов.