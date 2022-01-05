Когда студия Grinding Gear Games (далее GGG) выпустила свой «диаблоид» Path of Exile, его принятие игровым сообществом оказалось столь тёплым и всеобъемлющим, что разработчикам пришлось много и активно работать, дабы удовлетворять запрос на нововведения и изменения. Доросло даже до анонса сиквела в лице Path of Exile 2, работа над которым ведётся вот уже как минимум два года.
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Однако разработчики — тоже люди, и на рождественские и новогодние праздники тоже хотели отдохнуть в кругу семьи. Что ж, хорошенького понемножку: праздники кончились, надо возвращаться в трудовые будни, и сегодня представители GGG объявили о том, что «подзарядились» и с новыми силами возвращаются к работе.
Коллектив продолжит работать над дополнением 3.17 для Path of Exile и над Path of Exile 2. Более того, авторы подготовили для нас соответствующие демонстрации, которыми в обозримой перспективе хотят с нами поделиться. Презентация дополнения 3.17 состоится уже совсем скоро, а в планах на этот год у GGG более подробные и тщательные рассказы о грядущем сиквеле своего ролевого боевика. В общем, год обещает быть интересным.