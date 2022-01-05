Праздники — это хорошо. Но они благополучие не сотворят.

Когда студия Grinding Gear Games (далее GGG) выпустила свой «диаблоид» Path of Exile, его принятие игровым сообществом оказалось столь тёплым и всеобъемлющим, что разработчикам пришлось много и активно работать, дабы удовлетворять запрос на нововведения и изменения. Доросло даже до анонса сиквела в лице Path of Exile 2, работа над которым ведётся вот уже как минимум два года.

реклама

Однако разработчики — тоже люди, и на рождественские и новогодние праздники тоже хотели отдохнуть в кругу семьи. Что ж, хорошенького понемножку: праздники кончились, надо возвращаться в трудовые будни, и сегодня представители GGG объявили о том, что «подзарядились» и с новыми силами возвращаются к работе.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Коллектив продолжит работать над дополнением 3.17 для Path of Exile и над Path of Exile 2. Более того, авторы подготовили для нас соответствующие демонстрации, которыми в обозримой перспективе хотят с нами поделиться. Презентация дополнения 3.17 состоится уже совсем скоро, а в планах на этот год у GGG более подробные и тщательные рассказы о грядущем сиквеле своего ролевого боевика. В общем, год обещает быть интересным.