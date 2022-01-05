Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Path of Exile 2 «подзарядились» и возобновили работу над проектом после праздников
Праздники — это хорошо. Но они благополучие не сотворят.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Когда студия Grinding Gear Games (далее GGG) выпустила свой «диаблоид» Path of Exile, его принятие игровым сообществом оказалось столь тёплым и всеобъемлющим, что разработчикам пришлось много и активно работать, дабы удовлетворять запрос на нововведения и изменения. Доросло даже до анонса сиквела в лице Path of Exile 2, работа над которым ведётся вот уже как минимум два года.

реклама

Однако разработчики — тоже люди, и на рождественские и новогодние праздники тоже хотели отдохнуть в кругу семьи. Что ж, хорошенького понемножку: праздники кончились, надо возвращаться в трудовые будни, и сегодня представители GGG объявили о том, что «подзарядились» и с новыми силами возвращаются к работе.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Коллектив продолжит работать над дополнением 3.17 для Path of Exile и над Path of Exile 2. Более того, авторы подготовили для нас соответствующие демонстрации, которыми в обозримой перспективе хотят с нами поделиться. Презентация дополнения 3.17 состоится уже совсем скоро, а в планах на этот год у GGG более подробные и тщательные рассказы о грядущем сиквеле своего ролевого боевика. В общем, год обещает быть интересным.

#path of exile #grinding gear games #path of exile 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Path of Exile: подробности и дата выхода обновления «Нашествие»
Четыре дополнения и новый рекорд «онлайна»: авторы Path of Exile поделились итогами прошлого года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
44
Откат парадигмы Intel в 2022 году
79
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
13
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
11
Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами
10
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
49
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть вторая
10
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
5
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть третья
9

Сейчас обсуждают

al3d
23:37
Открою секрет: нынче от майнеров цена почти не зависит...
11 января состоится халфинг Ravencoin, что может привести к исходу майнеров
ibulletproof
23:37
И ведь найдутся лохи, кто это купит.
Новый игровой ноутбук от XMG работает с внешним жидкостным охлаждением
ddr22
23:37
пищи еще, не прекращай
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть третья
Антон Николаев
23:36
АМД моща! Дешево и мощно. А интол как всегда. Пытается посрать на АМД, та штаны снять забывает
Лиза Су показала настольный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой 5 ГГц на всех ядрах
Simon Crebbs
23:35
С такими ценами, думаю, будет "много" желающих купить сие. Особенно в России.
CES 2022: Razer представила ноутбуки Blade 14 с Ryzen 9 6900HX и NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Евгений Новиков
23:35
Интересно, можно ли создать более позорный дизайн? Ну а насчёт самого монитора, так и не научились до сих пор делать быстрые 32" 4к матрицы, да ещё и ценник ломят не адекватный. А ещё если учесть, что...
ViewSonic представила 32-дюймовый игровой 4K монитор ELITE XG321UG с Mini-LED подсветкой
Simon Crebbs
23:32
Я не читал, а зашёл просто сказать: ПРЕКРАЩАЙ.
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть третья
Vombat1
23:31
о коврик asus rog не жалко засерать так коврик за 4к?
NVIDIA уменьшит поставки недорогих видеокарт GeForce RTX 2060 и GTX 16ХХ в январе на 15%
omoikane
23:30
платный и фиг найдешь. Вообще я на алике быстрее всего заказал получил, комплект от термалрайтов. Остальные даже бесплатные очень долго.
Тест и обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-226-XT Black
Сергій Щерба
23:30
Это конечно не Viking City Builder с поддержкой RTX. Всего 2GB AMD 7970 в минимальных и GTX 960 в рекомендуемых, но как по мне графона и такими силами предостаточно. Главное, чтоб геймплей в итоге не ...
Возведение Большого сфинкса и пирамид — в свежем трейлере стратегии Builders of Egypt
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем