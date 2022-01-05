Глядишь, через годик будет юбилей. Или не будет.

Ghost of Tsushima признан одним из самых достойных PlayStation-эксклюзивов последних лет, поэтому вполне закономерно, что данный статус находит отражение и в статистике продаж проекта. Так, сегодня разработчики из студии Sucker Punch сообщили о том, что тираж их творения преодолел отметку в восемь миллионов экземпляров.

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На достижение данного результата игре потребовалось больше полутора лет — её релиз состоялся в июле 2020-го, а первую «полуюбилейную» отметку в пять миллионов проданных копий она преодолела в ноябре того же года. Разработчики поблагодарили игроков за оказанную им поддержку.

We're thrilled and amazed that #GhostOfTsushima has officially sold more than 8 million copies!



Thank you so much to everyone who has played since launch! We are so incredibly appreciative and grateful for the support! pic.twitter.com/AQfyqviBlK — Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) January 5, 2022

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Напоминаем, что Ghost of Tsushima повествует о приключениях самурая Дзина Сакая в Японии времён войны с Монголией. Если верить слухам и утечкам, то в ближайшие месяцы Ghost of Tsushima утратит статус эксклюзива для PlayStation и заглянет на персональные компьютеры. Где игру, к слову, действительно ждут миллионы человек.