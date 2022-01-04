Но когда точно... Вопрос хороший.

Сегодня днём в Сети появилась информация о том, что Death Stranding Director’s Cut последует примеру оригинальной Death Stranding и таки доберётся до персональных компьютеров. В рамках презентации Intel на CES 2022 эта информация подтвердилась: «режиссёрская» версия последнего (крайнего) проекта Хидео Кодзимы выйдет уже в этом году. Пока без конкретики. У игры уже появилась соответствующая Steam-страничка.

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Напомним, что Death Stranding Director’s Cut отличается от оригинальной игры наличием дополнительных сюжетных миссий, новой экипировки, а также различных внутриигровых активностей.

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Сам Кодзима, впрочем, не в восторге от приписки Director’s Cut, поскольку под ней обычно понимают включённый в специальную версию произведения ранее вырезанный из него контент. Из Death Stranding же ничего не вырезали, а создали отдельно специально для этой версии. Ну, по крайней мере, нас в этом пытаются убедить.