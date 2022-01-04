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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Утечка: На PC выйдет Death Stranding Director’s Cut с полной поддержкой технологии Intel XeSS
Звучит достаточно убедительно.
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Портал VideoCardz, постоянно становящийся источником «предварительных» анонсов в мире высоких технологий, раздобыл материал, касающийся скорого анонса графических ускорителей Intel Arc. Сам факт надвигающегося анонса данных ускорителей нас в данном разделе касается лишь косвенно; что нам действительно интересно — так это упомянутая в пресс-релизе Intel «режиссёрская» версия Death Stranding, которая, согласно тексту, должна появиться на персональных компьютерах.

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В настоящее время Death Stranding Director’s Cut доступна только на PlayStation 5. Учитывая, что первоначальный вариант данного проекта от Хидео Кодзимы доступен и на PC, вполне логично, что на компьютеры собираются перенести и «режиссёрку». Более того, согласно пресс-релизу, Death Stranding Director’s Cut станет одной из первых игр с полной поддержкой технологии масштабирования XeSS, штатно применяющейся в ускорителях Intel Arc.

Как уточняется в утекшем пресс-релизе, поддержку XeSS обеспечат многие игровые компании, в числе которых Ubisoft, 505 Games, Kojima Productions, Codemasters, Techland, PUBG Studios и другие.

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Что касается Intel Arc, то их презентация ожидается в рамках CES 2022. Скорее всего, уже сегодня.

#intel #death stranding #kojima productions
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swr5
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Нафиг не надо если будет встроенный чип microsoft pluton. Вдумайтесь, чтоб просто сменить процессор на мат. плате нужена будет учетка микрософта. Очень печально, не ожидал такого троянского коня от AM...
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Solo Dark
15:29
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Вася Кот
15:29
смотрю красные пуканы заполыхали в коментах на новостях о 5.5ггц)))
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Михаил
15:29
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Oxaen
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Solo Dark
15:28
если он ни разу не заметил читора, он в игре вообще что то видит? стата 1%
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Михаил
15:27
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Grotlon
15:26
Да, спецслужбы США следят за тобой.
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