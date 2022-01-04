Звучит достаточно убедительно.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Портал VideoCardz, постоянно становящийся источником «предварительных» анонсов в мире высоких технологий, раздобыл материал, касающийся скорого анонса графических ускорителей Intel Arc. Сам факт надвигающегося анонса данных ускорителей нас в данном разделе касается лишь косвенно; что нам действительно интересно — так это упомянутая в пресс-релизе Intel «режиссёрская» версия Death Stranding, которая, согласно тексту, должна появиться на персональных компьютерах.

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В настоящее время Death Stranding Director’s Cut доступна только на PlayStation 5. Учитывая, что первоначальный вариант данного проекта от Хидео Кодзимы доступен и на PC, вполне логично, что на компьютеры собираются перенести и «режиссёрку». Более того, согласно пресс-релизу, Death Stranding Director’s Cut станет одной из первых игр с полной поддержкой технологии масштабирования XeSS, штатно применяющейся в ускорителях Intel Arc.

Как уточняется в утекшем пресс-релизе, поддержку XeSS обеспечат многие игровые компании, в числе которых Ubisoft, 505 Games, Kojima Productions, Codemasters, Techland, PUBG Studios и другие.

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Что касается Intel Arc, то их презентация ожидается в рамках CES 2022. Скорее всего, уже сегодня.