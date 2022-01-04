Удивительно, что не больше.

В начале—середине декабря в Steam проходила подарочная раздача боевика-вестерна Call of Juarez Gunslinger. Учитывая, что данный проект — чуть ли не единственный достойный из серии Call of Juarez, было вполне очевидно, что раздача привлечёт широкое внимание общественности.

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Компания Techland долго молчала, и вот, сегодня наконец-то вышла на связь, сообщив, что подарочную версию Call of Juarez Gunslinger забрали более четырёх с половиной миллионов пользователей Steam.

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Впрочем, абсолютное большинство этих пользователей просто добавили халявный проект в свою библиотеку, так ни разу его не запустив. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть статистику «онлайна»: рекорд был зафиксирован три с половиной недели назад, чуть-чуть не дойдя до 12 тысяч пользователей одновременно. Сегодня же пиковый «онлайн Call of Juarez Gunslinger составил 750 человек. Крайне смешные цифры, учитывая масштаб раздачи, но иного никто и не ожидал.