Чуть ли не единственный достойный проект во франшизе.

В этом году компания Techland отмечает своё тридцатилетие, и по такому случаю решила устроить в Steam бесплатную раздачу одного из своих лучших проектов — экшена-вестерна Call of Juarez Gunslinger. Акция продлится вплоть до 14 декабря, 21:00 по московскому времени, а всё, что вам нужно сделать, это просто нажать на заветную зелёную кнопку «Добавить на аккаунт» на Steam-странице игры.

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Call of Juarez Gunslinger вышла весной 2013 года и получила очень высокие пользовательские оценки: в том же Steam игра довольствуется 95-процентным рейтингом.

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Пользуясь случаем, напомним также, что сейчас в Steam проходит приуроченная к The Game Awards 2021 распродажа, в рамках которой можно с большими скидками урвать немало достойнейших игр.