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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Mass Effect Legendary Edition и ещё семь игр пополнят каталог Game Pass в первой половине января
Впрочем, многие игры из него и вылетят.
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Новый год, новый месяц, свежее пополнение в каталоге подписного сервиса Xbox/PC Game Pass. Сегодня Microsoft опубликовала список игр, которые войдут в состав подписки с сегодняшнего дня до 13 января включительно. Всего в её состав войдут восемь новых игр, самой громкой и известной из которых станет Mass Effect Legendary Edition — сборник переизданий Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3.

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Итак, вот полный список:

  • Gorogoa (PC, Xbox и Cloud) — 4 января;
  • Olija (PC, Xbox и Cloud) — 4 января;
  • The Pedestrian (PC, Xbox и Cloud) — 4 января;
  • Embr (PC, Xbox и Cloud) — 6 января;
  • Mass Effect Legendary Edition EA Play (PC и Xbox) — 6 января;
  • Outer Wilds (PC, Xbox и Cloud) — 6 января;
  • Spelunky 2 (PC и Xbox) — 13 января;
  • The Anacrusis Game Preview (PC и Xbox) — 13 января.
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15 января шесть игр покинут каталог Game Pass; игры, которым «дадут пинка»: Desperados III, Ghost of a Tale, Kingdom Hearts III, Mount & Blade Warband, Pandemic, Yiik A Postmodern RPG. Наконец, Microsoft напомнила, что 12 января на условно-бесплатную модель распространения переходит PUBG, поэтому данный проект 10 января также покинет каталог Game Pass.

#microsoft
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