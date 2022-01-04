Новый год, новый месяц, свежее пополнение в каталоге подписного сервиса Xbox/PC Game Pass. Сегодня Microsoft опубликовала список игр, которые войдут в состав подписки с сегодняшнего дня до 13 января включительно. Всего в её состав войдут восемь новых игр, самой громкой и известной из которых станет Mass Effect Legendary Edition — сборник переизданий Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3.
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Итак, вот полный список:
- Gorogoa (PC, Xbox и Cloud) — 4 января;
- Olija (PC, Xbox и Cloud) — 4 января;
- The Pedestrian (PC, Xbox и Cloud) — 4 января;
- Embr (PC, Xbox и Cloud) — 6 января;
- Mass Effect Legendary Edition EA Play (PC и Xbox) — 6 января;
- Outer Wilds (PC, Xbox и Cloud) — 6 января;
- Spelunky 2 (PC и Xbox) — 13 января;
- The Anacrusis Game Preview (PC и Xbox) — 13 января.
15 января шесть игр покинут каталог Game Pass; игры, которым «дадут пинка»: Desperados III, Ghost of a Tale, Kingdom Hearts III, Mount & Blade Warband, Pandemic, Yiik A Postmodern RPG. Наконец, Microsoft напомнила, что 12 января на условно-бесплатную модель распространения переходит PUBG, поэтому данный проект 10 января также покинет каталог Game Pass.