Впрочем, многие игры из него и вылетят.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Новый год, новый месяц, свежее пополнение в каталоге подписного сервиса Xbox/PC Game Pass. Сегодня Microsoft опубликовала список игр, которые войдут в состав подписки с сегодняшнего дня до 13 января включительно. Всего в её состав войдут восемь новых игр, самой громкой и известной из которых станет Mass Effect Legendary Edition — сборник переизданий Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3.

реклама

Итак, вот полный список:

Gorogoa (PC, Xbox и Cloud) — 4 января;

Olija (PC, Xbox и Cloud) — 4 января;

The Pedestrian (PC, Xbox и Cloud) — 4 января;

Embr (PC, Xbox и Cloud) — 6 января;

Mass Effect Legendary Edition EA Play (PC и Xbox) — 6 января;

Outer Wilds (PC, Xbox и Cloud) — 6 января;

Spelunky 2 (PC и Xbox) — 13 января;

The Anacrusis Game Preview (PC и Xbox) — 13 января.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

15 января шесть игр покинут каталог Game Pass; игры, которым «дадут пинка»: Desperados III, Ghost of a Tale, Kingdom Hearts III, Mount & Blade Warband, Pandemic, Yiik A Postmodern RPG. Наконец, Microsoft напомнила, что 12 января на условно-бесплатную модель распространения переходит PUBG, поэтому данный проект 10 января также покинет каталог Game Pass.