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Будучи одной из законодательниц жанра королевской битвы, PUBG в значительной степени уступила свои позиции конкурентам вследствие морально устаревшей системы распространения. Подавляющее большинство современных «батл роялей» распространяются по условно-бесплатной модели, в то время как PUBG — по «премиальной». Что ж, новый этап развития игры начнётся 12 января — именно в этот день игра фактически станет бесплатной.
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Предложение распространяется как на PC, так и на консоли.
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