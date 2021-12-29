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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: у авторов Sea of Thieves большие проблемы с разработкой их нового проекта Everwild
Правда, инсайдер в народе ходит под кличкой «50:50».
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В кажущемся сегодня далёким и беззаботным 2019-м году студия Rare, получившая всемирное признание после выпуска пиратского кооперативного экшена Sea of Thieves, привезла на мероприятие от Xbox свой новый проект под названием Everwild. Предполагается, что новинка станет сказочным, фэнтезийным приключением, но если это в итоге и случится, то явно не в обозримой перспективе.

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О том, что у Rare проблемы, приведшие к полному перезапуску разработки Everwild, источники сообщали ещё этим летом. Затем опять полная тишина, и вот, теперь редактор VentureBeat и по совместительству инсайдер Джефф Грабб сообщает, что у Rare опять проблемы. Теперь, надо понимать, уже с перезапущенной версией игры.

Как отмечает Грабб, Rare не может внятно сформулировать своё видение Everwild и создать для неё геймплейный фундамент, на котором уже будут выстраивать всю будущую игру. Проще говоря, Everwild находится в производственном аду.

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К сожалению, официальные источники молчат, хотя на подобные слухи и инсайды следовало бы ответить. Хотя бы для успокоения публики и сохранения своей репутации.

#rare #everwild
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