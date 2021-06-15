СМИ: разработку очаровательного приключения Everwild от авторов Sea of Thieves полностью перезапустили
После состоявшегося в конце 2019 года анонса приключенческой игры в красочном мире Everwild от студии Rare, создателей популярного пиратского боевика Sea of Thieves, по игре не поступало никаких новостей. Даже E3-презентацию Xbox пропустила. Был проект заброшен, попал в производственный ад, или же всё продвигается хорошо, но Rare и Microsoft просто не желают рассказывать о нём раньше времени, неизвестно. Однако издание Video Games Chronicle, имеющее связи в игровой индустрии, утверждает, что разработка Everwild была «полностью перезапущена».
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Как передаёт издание, производство Everwild полностью перезапустили вместе со сменой творческого руководителя проекта — им стал ветеран индустрии Грэгг Мэйлс. Перезапуск масштабный: в игре поменяется геймдизайн и видение проекта в целом. По информации VGC, ждать релиза следует не раньше, чем в 2024 году.
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Согласно сведениям издания, разработка Everwild была начата аж в 2014 году; впрочем, подобные производственные трудности при создании новых игр — не редкость. Остаётся лишь надеяться, что перезапущенная версия будет во всех аспектах лучше оригинала — тогда и потерпеть можно.
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