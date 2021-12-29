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Новости Software Михаил Андреев
Видео: живописные локации Ashes of Creation после переезда на Unreal Engine 5
Если это можно назвать живописным, конечно.
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На прошлой неделе авторы Ashes of Creation уже публиковали весьма продолжительный видеоролик с демонстрацией прохождения своего проекта после его перевода на суперсовременный движок Unreal Engine 5, но, по-видимому, поняли, что с точки зрения наглядности он ценность имеет лишь крайне условную. Поэтому теперь разорились на подготовку специального демонстрационного видеоролика, где показаны наиболее живописные локации.

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Наибольшие изменения после переезда на Unreal Engine 5 коснулись системы освещения: теперь свет играет более натурально, что сразу придаёт картинке живости. В остальном, конечно, изменения необходимо высматривать, что называется, вооружившись лупой, а то и вовсе электронным микроскопом.

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Сейчас Ashes of Creation пребывает в статусе «альфы» — релиз должен состояться в наступающем году. Тогда же планируется и полноценный запуск Unreal Engine 5: сейчас движок распространяется в рамках раннего доступа для особо нетерпеливых энтузиастов и разработчиков.

#unreal engine 5 #ashes of creation
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