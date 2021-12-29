На прошлой неделе авторы Ashes of Creation уже публиковали весьма продолжительный видеоролик с демонстрацией прохождения своего проекта после его перевода на суперсовременный движок Unreal Engine 5, но, по-видимому, поняли, что с точки зрения наглядности он ценность имеет лишь крайне условную. Поэтому теперь разорились на подготовку специального демонстрационного видеоролика, где показаны наиболее живописные локации.
реклама
Наибольшие изменения после переезда на Unreal Engine 5 коснулись системы освещения: теперь свет играет более натурально, что сразу придаёт картинке живости. В остальном, конечно, изменения необходимо высматривать, что называется, вооружившись лупой, а то и вовсе электронным микроскопом.
Сейчас Ashes of Creation пребывает в статусе «альфы» — релиз должен состояться в наступающем году. Тогда же планируется и полноценный запуск Unreal Engine 5: сейчас движок распространяется в рамках раннего доступа для особо нетерпеливых энтузиастов и разработчиков.