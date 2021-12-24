В настоящее время список игр на Unreal Engine 5 до смешного короткий: разве что присутствие в нём Fortnite, совсем недавно получившей соответствующее обновление, внушает какое-никакое, но всё же доверие к системе. Как бы то ни было, у Unreal Engine 5 всё ещё впереди, и чтобы в этом убедиться, можно взглянуть на пример Ashes of Creation, завершившей на этой неделе переезд с Unreal Engine 4 на самую современную версию движка.
реклама
Специально для того чтобы не быть голословными, разработчики проекта опубликовали сопутствующий видеоролик, в котором рассказывают о возможностях Unreal Engine 5. В основном в видео разработчики коснулись обновлённой системы освещения, а также того, как благодаря встроенным в Unreal Engine 5 системам и инструментам ускоряется разработка игр.
В настоящее время Unreal Engine 5 пребывает в статусе «раннего доступа». Предполагается, что полноценный его релиз состоится грядущей весной.