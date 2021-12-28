О том, что финская студия Remedy трудится над условно-бесплатным сетевым боевиком под кодовым названием Vanguard, нам известно уже сравнительно давно. Подробностей, правда, никаких нет, но теперь нам хотя бы стало известно, что работать над проектом Remedy будет не одна, а при непосредственной поддержке китайского игрового гиганта Tencent.
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О заключении соглашения о совместной разработке Vanguard компании объявили сегодня. Ожидается, что совместно компании смогут создать кооперативный мультиплеерный боевик с проработанной сюжетной составляющей. Tencent будет выступать как в качестве одного из спонсоров, так и в качестве издателя и локализатора на азиатском рынке — самом лакомом кусочке для любого производителя видеоигр.
Remedy Entertainment signs a global development, license and distribution agreement with Tencent for the co-operative multiplayer game codenamed Vanguard. Read more at: https://t.co/zpoYeC1hkV— Remedy Entertainment (@remedygames) December 28, 2021
Напомним, что Remedy сейчас завалена работой: помимо Vanguard компания трудится над сюжетной кампанией для боевика CrossfrireX, вовсю трудится над Alan Wake II, а также готовит некий четвёртый, ещё неанонсированный проект. Пожелаем же финнам удачи.