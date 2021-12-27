Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пандемия серьёзно замедлила процесс разработки Final Fantasy XVI — новости об игре начнут поступать только весной
Скорее, кто-то работать в неудобных условиях не умеет. Хотя вот большинству некуда деваться, и они умеют.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

В начале сентября 2020 года Square Enix официально объявила о работе над Final Fantasy XVI — очередной частью культовой фэнтезийной серии. На тот момент не было объявлено никаких, даже совсем приблизительных сроков выхода, что, впрочем, неудивительно: осенью 2020-го мир уже больше полугода жил в экстремальных условиях, и разработчики видеоигр — в особенности.

реклама

Именно пандемия и вызванная ею необходимость самоизоляции и удалённой работы и стали главной причиной задержки производства Final Fantasy XVI. Ранее представители Square Enix обещали, что поделятся подробностями новинки до конца текущего календарного года, но сегодня, понимая, что до конца года осталось всего ничего, решили опубликовать пост с извинениями.

Так, продюсер проекта Наоки Ёсида заявил, что из-за пандемии все планы разработчиков были неизбежно смещены: производство игры замедлилось почти на полгода, поэтому теперь новости по ней начнут поступать только грядущей весной. Ёсида понимает, что несёт дурные вести, поэтому закономерно за них извинился.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Впрочем, для российских геймеров это вряд ли будет большим горем, ведь Final Fantasy XVI создаётся исключительно для PlayStation 5, а консоли в целом являются основной игровой платформой лишь у 14 % отечественных игроков (согласно исследованию HP).

#square enix #final fantasy xvi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: авторы Shadow of the Tomb Raider показали вырезанные из игры геймплейные механики
Похоже, ремейк Final Fantasy VII всё же доберётся до Steam
Специалисты Digital Foundry в ужасе от качества PC-версии ремейка Final Fantasy VII
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я больше никогда не куплю AMD
716
Мои впечатления о "Матрице: Воскрешение" – Киану Ривз, отсутствие сюжета и непримечательные актёры
137
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Minima - самый децентрализованный блокчейн в мире. Поднимаем ноды и участвуем в тестнете
13
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
147
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE
13
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
4
Краткий обзор игры Medal of Honor: Airborne
12
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
3
Прощаемся с 2021 годом. Какими IT событиями запомнился уходящий год
10

Сейчас обсуждают

warmuza
15:10
слыхали уже новость-то про зелота?
Центробанк РФ усилит контроль за денежными переводами, ощутимо усложнив жизнь майнерам и обменникам
Бариска Барискин
15:08
Эльвира знает, Эльвира умеет!
Центробанк РФ усилит контроль за денежными переводами, ощутимо усложнив жизнь майнерам и обменникам
nikolai3anv
15:07
Все верно! Всех геймеров принудить работать!
Центробанк РФ усилит контроль за денежными переводами, ощутимо усложнив жизнь майнерам и обменникам
1TronpmG5
15:07
Ты не съезжай с темы. Ты говорил про то, что обычную воду не используют. Однако теперь ссылаешься на некие составы для СВО, которые на 95% состоят из воды. Или ты, наивный албанец, думаешь если там во...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
FireLine
15:07
Рассчетная теплоотдача батареи отопления приводится при температуре теплоносителя от 60 градусов и выше. То есть на компонентах компьютера будет 70+ градусов. Нахрен такая водянка нужна.
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
Александр Олейников
15:07
Цена $86 - с завода. Добавьте налоги+барыги= 200+ минимум будет стоить )
Предварительные цены на бюджетные материнские платы Intel 600-й серии – ASRock H610 за $86
Эгри Рикг
15:06
идиoт)
Произошел запуск Ethereum 2.0 в тестовой сети Kintsugi
Zelot
15:03
Читайте внимательно https://lenta.ru/news/2021/12/27/zb/
Центробанк РФ усилит контроль за денежными переводами, ощутимо усложнив жизнь майнерам и обменникам
FireLine
15:01
Слишком заморочался. У меня уже лет 9 стоит выносной блок с помпой и двумя четырехывентиляторными радиаторами на балконе. Для отсечения низких температур используется китайский готовый контроллер с п...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
1TronpmG5
15:00
>>А покупать непременно в России, Москва - это какое-то больное >>стремление. Мои потребности не ограничиваются больным стремлением и жизнью на черный нал. :) - Иногда компонент надо быстрее чем за т...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем