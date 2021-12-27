В начале сентября 2020 года Square Enix официально объявила о работе над Final Fantasy XVI — очередной частью культовой фэнтезийной серии. На тот момент не было объявлено никаких, даже совсем приблизительных сроков выхода, что, впрочем, неудивительно: осенью 2020-го мир уже больше полугода жил в экстремальных условиях, и разработчики видеоигр — в особенности.
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Именно пандемия и вызванная ею необходимость самоизоляции и удалённой работы и стали главной причиной задержки производства Final Fantasy XVI. Ранее представители Square Enix обещали, что поделятся подробностями новинки до конца текущего календарного года, но сегодня, понимая, что до конца года осталось всего ничего, решили опубликовать пост с извинениями.
A message from Final Fantasy XVI producer Naoki Yoshida. #FF16 #FFXVI pic.twitter.com/qtfJUUp6LA— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) December 27, 2021
Так, продюсер проекта Наоки Ёсида заявил, что из-за пандемии все планы разработчиков были неизбежно смещены: производство игры замедлилось почти на полгода, поэтому теперь новости по ней начнут поступать только грядущей весной. Ёсида понимает, что несёт дурные вести, поэтому закономерно за них извинился.
Впрочем, для российских геймеров это вряд ли будет большим горем, ведь Final Fantasy XVI создаётся исключительно для PlayStation 5, а консоли в целом являются основной игровой платформой лишь у 14 % отечественных игроков (согласно исследованию HP).