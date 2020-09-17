Final Fantasy XVI официально анонсирована (обновлено)
Оригинал от 16 сентября, 23:15 по МСК: Как и предполагалось ещё в прошлом месяце на фоне утечек информации от авторитетных источников, Square Enix дождалась сентябрьской презентации PlayStation 5, чтобы официально анонсировать Final Fantasy XVI. Видеоролик под пафосным названием «Пробуждение» прилагается.
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Информации о проекте пока немного. Если она появится в ходе или вскоре после презентации, то мы дополним данную заметку. Пока что известно лишь то, что Final Fantasy XVI обойдёт стороной Xbox Series X: целевыми платформами обозначены консоли PlayStation 5
и PC.
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Обновлено 17 сентября, 12:22 по МСК: По всей видимости, как и в случае с ремейком Demon's Souls, упоминание PC-версии Final Fantasy XVI было всего лишь ошибкой. В беседе с изданием Gematsu представитель Square Enix заявил, что у компании нет информации касательно выхода FF16 на других платформах кроме PlayStation 5.
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