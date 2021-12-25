Консоли же интересуют только 14 % российских геймеров.

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Компания HP провела в тринадцати государствах исследование Global Gaming Survey, чтобы выяснить, как пандемия повлияла на восприятие людьми видеоигр, каким платформам они в основном отдают предпочтение, и с какой целью они вообще стали окунаться в виртуальные миры.

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В число стран, где проводилось исследование, попала Россия, а авторы опроса-исследования утверждают, что опросили более тысячи человек, на основе ответов которых и сформировали статистику, которую, как они считают, можно экстраполировать на всё остальное население страны.

Итак, для подавляющего большинства респондентов видеоигры в этот непростой период стали способом социализации и проведения досуга со своими родными. Так, согласно опросу, 58 % российских геймеров играют онлайн с другими пользователями, 53 % — с друзьями, 38 % — со своими детьми, 31 % — с братьями и сёстрами, 16 % с родителями, а ещё 13 % даже с бабушками и дедушками. Естественно, один и тот же человек может подходить под разные варианты ответа, поэтому суммарное количество процентов уходит далеко за сотню. Одиночек мало — лишь 10 % респондентов предпочитают играть исключительно самостоятельно и в одиночные игры.

Основной игровой платформой у российских геймеров стали настольные и мобильные персональные компьютеры — им отдают предпочтение 59 % игроков. На втором месте с 27 % — смартфоны и планшеты, ну и на третьем с 14 % — консоли.

В основном игры помогают людям провести свободное время, расслабиться и поднять настроение, при этом 65 % респондентов уверены, что видеоиграм все возрасты покорны, а 71 % респондентов играют достаточно активно — не менее пяти часов в неделю, и это только на PC.

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57 % россиян утверждают, что видеоигры помогают им справиться с одиночеством, ещё 38 % находят с помощью игр новых друзей, а ещё 37 % стали окунаться в виртуальные миры, чтобы справиться с чувством тревоги.