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Так, в 2022 году, команда поддержки ОС собирается не только увеличить количество тестировщиков, но и расширить их географию. Точные сроки запуска обновлённой программы тесты пока не называются, равно как и планируемое количество пользователей. Но регистрация участников уже идёт полным ходом на официальном сайте «Авроры».

ОС «Аврора» в первую очередь предназначена для использования в корпоративном секторе, ведь эта система, по словам её создателей, обладает повышенным уровнем безопасности.

В мае текущего года стало известно, что на первоначальном этапе развёртывания экосистемы «Авроры» в смартфонах под управлением данной системы будут использоваться преимущественно китайские комплектующие и процессоры тайваньской MediaTek. В компании «Марвел-Дистрибуция» (занимается распространением аппаратов под управлением новой ОС) заверяют, что в ближайшие годы производство аппаратов максимально локализуют.

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Смартфон планируют включить в реестр отечественной продукции Минпромторга — госкомпании и госзаказчики должны закупать устройства преимущественно из данного списка. Аналитики убеждены, что без законодательной обязанности о покупке российских решений госкорпорации «скорее выберут» смартфоны Apple и Samsung.