Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Бета-тестирование отечественной ОС «Аврора» будет расширено
У разработчиков большие планы на будущий год.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
прошлой заметке. В мероприятии приняло участие свыше 4 тысяч человек, но разработчики справедливо решили, что этого недостаточно. В следующем году бета-тестирование будет расширено, соответствующую информацию обнародовала компания «Открытая мобильная платформа», которая и занимается созданием «Авроры».

реклама

Так, в 2022 году, команда поддержки ОС собирается не только увеличить количество тестировщиков, но и расширить их географию. Точные сроки запуска обновлённой программы тесты пока не называются, равно как и планируемое количество пользователей. Но регистрация участников уже идёт полным ходом на официальном сайте «Авроры».

ОС «Аврора» в первую очередь предназначена для использования в корпоративном секторе, ведь эта система, по словам её создателей, обладает повышенным уровнем безопасности.

В мае текущего года стало известно, что на первоначальном этапе развёртывания экосистемы «Авроры» в смартфонах под управлением данной системы будут использоваться преимущественно китайские комплектующие и процессоры тайваньской MediaTek. В компании «Марвел-Дистрибуция» (занимается распространением аппаратов под управлением новой ОС) заверяют, что в ближайшие годы производство аппаратов максимально локализуют.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Смартфон планируют включить в реестр отечественной продукции Минпромторга — госкомпании и госзаказчики должны закупать устройства преимущественно из данного списка. Аналитики убеждены, что без законодательной обязанности о покупке российских решений госкорпорации «скорее выберут» смартфоны Apple и Samsung.
#аврора #аврора ос
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Операционная система «Аврора» впервые появится на отечественных смартфонах уже этой осенью
В рамках общего теста отечественной ОС «Аврора» всем участникам раздадут подготовленные устройства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я больше никогда не куплю AMD
454
Почему я отказался от покупки флагманских процессоров и продал Core i7-7700K@5 ГГц в 2021 году
152
Мои впечатления о "Матрице: Воскрешение" – Киану Ривз, отсутствие сюжета и непримечательные актёры
43
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть седьмая
6
Обзор и тест сверхбыстрого WD_BLACK SN850 NVMe SSD на 2 Тб
32
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
8
Minima - самый децентрализованный блокчейн в мире. Поднимаем ноды и участвуем в тестнете
10
Краткий обзор игры Medal of Honor: Airborne
11
Существование первичных чёрных дыр могло бы объяснить происхождение тёмной материи
24

Сейчас обсуждают

Дмитрий Дылыков
17:36
Понятно что писал не особый специалист...Понятно что интел в играх сильнее. Но доводы берёт амд тот : Современная платформа АМД - это в первую очередь платформа для тех, кто трясется над каждым центом...
Почему я больше никогда не куплю AMD
Кушайте
17:34
Автор тру голубой боец ! Орден Пентиума первозданного в студию !
Почему я больше никогда не куплю AMD
cupgrn
17:34
Говорят виноват контроллер памяти , он теперь на каждую плашку свой
62% геймеров не смогли купить видеокарту в 2021 году из-за майнеров и высоких цен – 3Dcenter
Леди Яга
17:34
Вот такое
62% геймеров не смогли купить видеокарту в 2021 году из-за майнеров и высоких цен – 3Dcenter
Slow Mo
17:34
Тебе че платит Ситилинк,какой топчег без карт?))))))))
Процессоры Intel Core i3-12300 и 12100 показали высокую производительность в играх
Виталий Shokerxxx
17:32
селероны обрезные от интуля вообще будет топчег.
Процессоры Intel Core i3-12300 и 12100 показали высокую производительность в играх
Иван Иванов
17:32
Детка, я помню как в 1989 играл в Doom на 939 сокете! Не спорь с дедом!
Почему я больше никогда не куплю AMD
WoWCHK
17:32
Фейхоа
Китайская видеокарта Fenghua 2 получит 32 Гб GDDR6, 10 TFLOPS и будет конкурентом GeForce RTX 3060
One More
17:32
Я говорил о том что майнер на заводе будет чувствовать себя не хуже игруна, а может даже и лучше, из-за навыков обслуживания оборудования, а твой пост каким боком?
Криптобиржу Binance обвинили в манипуляцией курса Биткоина и могут запретить на территории РФ
Aleksandr
17:30
Звездная месть тож ничё)
Мои впечатления о "Матрице: Воскрешение" – Киану Ривз, отсутствие сюжета и непримечательные актёры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем