Компания «Марвел-Дистрибуция» собирается выпустить смартфоны на базе отечественной ОС «Аврора» уже в середине лета. К тому времени в России должны появиться отечественные устройства, работающие на выбор под Android или «Авророй», смартфоны предназначены для использования в корпоративном и госсекторе.

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Как сообщает издание «Коммерсантъ», означенные аппараты будут продаваться под брендом F+ pro, они были разработаны собственным R&D-подразделением дистрибьютера и будут производиться в России.

На первоначальном этапе в смартфонах будут использоваться преимущественно китайские комплектующие и процессоры тайваньской MediaTek. В компании «Марвел-Дистрибуция» заверяют, что в ближайшие годы производство аппаратов максимально локализуют. Смартфон планируют включить в реестр отечественной продукции Минпромторга — госкомпании и госзаказчики должны закупать устройства преимущественно из данного списка. Аналитики убеждены, что без законодательной обязанности о покупке российских решений госкорпорации «скорее выберут» смартфоны Apple и Samsung.

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Первая партия смартфонов под брендом F+ pro будет действительно готова к середине лета, но производитель отметил, что адаптация ОС «Аврора» занимает «четыре-шесть месяцев». Именно поэтому отгрузки начнутся осенью, имена первых заказчиков в «Марвел» пока не готовы публично озвучить.

Напомним, к настоящему моменту в реестре Минпромторга нет отечественных смартфонов, зато нашлось место аж трём планшетам. Одну модель зарегистрировал «Аквариус», ещё два — Kraftway. Примечательно, что планеты от «Аквариуса» тоже работают на «Авроре», их планируют использовать при переписи населения, которая должна состояться во второй половине текущего года.

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Издание «Коммерсантъ» отмечает, что до сих пор попытки создания отечественных смартфонов не были успешными, все инициативы на определённых этапах планирования заворачивались. Например, проект «Тайгафон», который развивала группа Infowatch Натальи Касперской, был свёрнут в декабре 2019 года из-за отсутствия нужного программного обеспечения, слабых технических характеристик аппарата и необходимости громадных инвестиций в продвижение. Чистый убыток от закрытого проекта составил 40 млн. рублей.

Ещё один схожий проект был заявлен компаниями Mobile Inform Group и Astra Linux, они собирались выпустить смартфоны для госсектора и бизнеса от управлением ОС Astra Linux ещё в сентябре 2019 года. До сих пор никаких анонсов устройств, как вы понимаете, не случилось.

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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что проблема в создании отечественного смартфона была в том, что у производителей не хватало компетенций в создании аппаратных модулей. Муртазин убеждён, что спрос на подобные устройства будет небольшим. По мнению аналитика, госзаказчики вряд ли выйдут за рамки пилотных проектов, ведь в корпоративном секторе доминируют Apple и Samsung.

Ситуацию теоретически может исправить только законодательная обязанность покупать продукты отечественного производителя.