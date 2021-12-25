Однако, прецедент намечается.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Кажется, в Китае могли заблокировать международную версию Steam — по крайней мере, в социальных сетях сегодня стала появляться такая информация. Пользователи начали писать сегодня, 25 декабря, что работать перестал не только сам магазин, но и страница сообщества.

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Запрет международной версии Steam в Китае может означать, что всем игрокам в стране придётся пользоваться региональной версией магазина Valve, о запуске которой мы рассказывали в прошлом материале.

Напомним, китайская версия Steam была представлена в феврале текущего года. Обширной библиотеки игровых проектов там не было и в помине — в момент анонса опробовать можно было только 41 тайтл. На момент написания данного материала в китайском Steam идёт распродажа, в рамках которой можно купить около 50 игр.

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Осталось дождаться официального подтверждения блокировки от крупных игровых компаний Китая и сделать неутешительные выводы. Любой обыватель должен понимать, что запрет международной версии Steam на территории Китая крайне негативно скажется на глобальном рынке дистрибуции игр. Ведь Китай — это огромный рынок с невероятным количеством пользователей.