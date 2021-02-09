Состоялся запуск бета-версии Steam China — особой китайской версии магазина Steam от Valve. Витрина Steam China разительно отличается от глобальной версии Steam по наполнению, но перед её обсуждением мы дадим небольшую справку. Дело в том, что международная версия цифровой площадки Valve доступна в Китае на протяжении многих лет, но вот Steam China — это официальная версия клиента именно для этого региона. Бета-версия магазина была запущена в тесном сотрудничестве с Perfect World.

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Наполнение витрины Steam China очень сильно напоминает оригинальный Steam, но только образца 2006-го года. Китайцам предоставлена возможность выбрать себе игру по душе из 40 одобренных для выпуска в стране. Если кому-то этого покажется мало (то есть, всем), то в ближайшее время там появится ещё около 10 проектов. Важно, что популярные Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive там есть, чего ещё нужно?

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Важно понимать, что после запуска Steam China у китайцев остаётся возможность пользоваться глобальной версией Steam, но как долго это будет продолжаться — большой вопрос, ведь всё зависит от решения правительства. Существующие аккаунты глобальной версии магазина совместимы с китайской версией, и купленные в обычном Steam проекты будут доступны и в Steam China.