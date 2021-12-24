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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Юсеф Фарес заявил, что лучше получит «пулю в колено», чем добавит NFT в свою будущую игру
Как попиариться на чужом пиаре — пособие от Фареса.
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Эксцентричный и, как следствие, любимый в среде игроков геймдизайнер Юсеф Фарес (A Way Out, It Takes Two), известный своими заявлениями, которые не совсем сочетаются с современной игровой индустрией, снова порадовал общественность. В беседе журналистов с Фаресом была затронута набирающая популярность, но при этом крайне негативно воспринимаемая игроками тема NFT-контента в видеоиграх. Выяснилось, что геймдизайнер разделяет мнение большинства: Фарес заявил, что «лучше получит пулю в колено», чем добавит данный контент в свой будущий проект.

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По мнению Фареса, создавать игры, основной целью которых является выжимание денег из игроков — в принципе неправильный подход, и ещё хуже, когда ради сверхприбылей разработчики начинают менять устройство игры.

Стоит отметить, что упоминание NFT сейчас равнозначно чёрной метке для игры. Так, Ubisoft с её платформой Quartz уже ощутила на себе народный гнев, а GSC Game World, задумавшая добавить NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2, на фоне народных волнений вынуждена была оперативно отказаться от этой задумки.

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Проще говоря, с NFT надо подождать. В наше время всё, что связано с «криптой», по понятным причинам, встречает исключительно негативный отклик общественности.

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