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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Star Wars Battlefront II тоже получила мод с поддержкой пользовательских серверов
Правильнее это назвать фанатским клиентом.
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В канун Рождества энтузиасты что-то расщедрились на ценные подарки для любителей игр. Сегодня фанаты сообщили о выпуске для Titanfall 2 модифицированного клиента, позволяющего игрокам создавать и поддерживать собственные игровые серверы проекта, и вот, теперь аналогичная новость, но уже в отношении Star Wars Battlefront II.

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Как известно, последнее время официальные серверы Star Wars Battlefront II тяжело болеют и сильно страдают от пухнущих от безнаказанности читеров. Вот энтузиасты-моддеры и решили сделать для своей любимой игры специальный фанатский клиент Kyber.

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Клиент позволяет не только создавать собственные серверы, но и полностью настраивать параметры их работы, выбирать режимы, устанавливать модификации и прочее. В самой идее «кастомных» серверов нет ничего нового, однако с развитием сессионных игр система потихоньку начала исчезать, отдав полный контроль над игровым пространством в руки разработчиков. Которые, как мы хорошо знаем, не всегда добросовестно относятся к своим обязанностям.

#electronic arts #dice #star wars battlefront ii
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