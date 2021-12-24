Официальные-то совсем прохудились.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Уровень поддержки Titanfall 2 со стороны Respawn Entertainment можно охарактеризовать, как «брошена на произвол судьбы». И в самом деле: официальных игровых серверов у Titanfall 2 мало, а те, что есть, уже продолжительное время страдают от хакерских атак. Данное безобразие и наплевательское отношение к своему творению со стороны разработчиков побудило энтузиастов взять ситуацию в свои руки и хоть как-то решить сложившуюся проблему.

реклама

И вот, плодом самоотверженной работы стал специальный клиент под названием Northstar — фанатский мод, позволяющий создавать и «хостить» собственные игровые серверы Titanfall 2 и подключаться к уже существующим. Помимо функции создания и подключения к пользовательским серверам Northstar также допускает создание новых игровых режимов для Titanfall 2 — вроде того же Gun Game. Модификацию разместили на известном портале для разработчиков GitHub.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Возможно, данный проект и впрямь станет для Titanfall 2 спасением. В конце концов, раньше в уважающих свои аудитории играх любой желающий мог создавать собственный сервер хоть у себя на домашнем компьютере (при наличии «белого» IP-адреса) и не зависеть от доступности официальных серверов.