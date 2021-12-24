Уровень поддержки Titanfall 2 со стороны Respawn Entertainment можно охарактеризовать, как «брошена на произвол судьбы». И в самом деле: официальных игровых серверов у Titanfall 2 мало, а те, что есть, уже продолжительное время страдают от хакерских атак. Данное безобразие и наплевательское отношение к своему творению со стороны разработчиков побудило энтузиастов взять ситуацию в свои руки и хоть как-то решить сложившуюся проблему.
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И вот, плодом самоотверженной работы стал специальный клиент под названием Northstar — фанатский мод, позволяющий создавать и «хостить» собственные игровые серверы Titanfall 2 и подключаться к уже существующим. Помимо функции создания и подключения к пользовательским серверам Northstar также допускает создание новых игровых режимов для Titanfall 2 — вроде того же Gun Game. Модификацию разместили на известном портале для разработчиков GitHub.
Возможно, данный проект и впрямь станет для Titanfall 2 спасением. В конце концов, раньше в уважающих свои аудитории играх любой желающий мог создавать собственный сервер хоть у себя на домашнем компьютере (при наличии «белого» IP-адреса) и не зависеть от доступности официальных серверов.