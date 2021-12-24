Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты сделали для Titanfall 2 модификацию, позволяющую игрокам создавать и поддерживать собственные игровые серверы
Официальные-то совсем прохудились.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Уровень поддержки Titanfall 2 со стороны Respawn Entertainment можно охарактеризовать, как «брошена на произвол судьбы». И в самом деле: официальных игровых серверов у Titanfall 2 мало, а те, что есть, уже продолжительное время страдают от хакерских атак. Данное безобразие и наплевательское отношение к своему творению со стороны разработчиков побудило энтузиастов взять ситуацию в свои руки и хоть как-то решить сложившуюся проблему.

реклама

И вот, плодом самоотверженной работы стал специальный клиент под названием Northstar — фанатский мод, позволяющий создавать и «хостить» собственные игровые серверы Titanfall 2 и подключаться к уже существующим. Помимо функции создания и подключения к пользовательским серверам Northstar также допускает создание новых игровых режимов для Titanfall 2 — вроде того же Gun Game. Модификацию разместили на известном портале для разработчиков GitHub.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Возможно, данный проект и впрямь станет для Titanfall 2 спасением. В конце концов, раньше в уважающих свои аудитории играх любой желающий мог создавать собственный сервер хоть у себя на домашнем компьютере (при наличии «белого» IP-адреса) и не зависеть от доступности официальных серверов.

#electronic arts #respawn entertainment #titanfall 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Origin стартовала праздничная распродажа игр со скидками до 90 %
Утечка: в первом сезоне в Battlefield 2042 появится новая карта, действие которой развернётся в Канаде
EA в своё время отменила MMO-игру по «Гарри Поттеру», посчитав франшизу нежизнеспособной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows
38
Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты
60
Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam
26
Что нужно знать пользователю о чипсетах Intel и AMD при выборе материнской платы
23
Космический телескоп Джеймс Уэбб: преемник Хаббла за 10 миллиардов долларов
73
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
32
Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
21
Мои впечатления от игры Borderlands: The Pre-Sequel
7
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
14

Сейчас обсуждают

Deathklock
14:10
Выгодные комплекты в DNS очень кстати
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
Real_Live
14:09
Камрад, wwr222, Вы передёргиваете... беря самые отстойные 3080ti/3090 в расчёт. Такие нормальные геймеры не покупают (да и майнеры думаю на вряд-ли). Недавно на авито попадалась биненная Тишка и там в...
Новый суперфламган NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti получит 24 Гб GDDR6X на скорости 21 Гбит/с
MyasoVLavashe
14:09
каникулы в самом разгаре
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
Гоогле Гооглев
14:08
Хотел на райзен собрать комп , но , что то цена неадекват , Интел теперь буду собирать
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
MyasoVLavashe
14:07
русня, в стойло (за станок)
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
Slow Mo
13:58
Это был взорван системник на 12900к так как хозяин проца наделся ,что карты Алхимик которые будут для игроманов,но Кодури решил ,что майнинг важнее ))
Владелец Tesla Model S взорвал дорогостоящий электрокар с помощью 30 кг динамита
SeTi2019
13:56
Да ну, шляпа какая то... Пострадала всего лишь одна бумажная коробка
Владелец Tesla Model S взорвал дорогостоящий электрокар с помощью 30 кг динамита
Vasyan
13:55
это была сильно оберегаемая фотография, только для секретных отделов))))
В сеть просочилась фотография упаковки видеокарты ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF Gaming
Dante1980
13:53
обои аватарки и прочий кринж
Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam
Dante1980
13:52
вы только что написали сообщение и поставили лайки... Это то же самое только в меньших объемах
Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем