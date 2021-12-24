Не так уж и много, на самом деле.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Команда разработчиков Glivi Games, которая ранее выпустила Gnomepank и Pagan Age, уже несколько месяцев возится со своим новым проектом Leshy. Мы уже рассказывали о нём в нашей прошлой заметке. Это странный фантастический экшен, в котором игроку нужно будет примерить на себя роль Лешего.

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Мифическому хранителю леса предстоит дать отпор корпорации Hellfume, стремящейся захватить мировое лидерство на рынке парфюмерии. Злая компания готова на любые ухищрения и подлости для получения нужных ей ресурсов, именно поэтому она отправится ломать и крушить первобытный лес Гримос, где и обитает наш герой.

Мифическому хранителю леса предстоит дать отпор корпорации Hellfume, стремящейся захватить мировое лидерство на рынке парфюмерии. Злая компания готова на любые ухищрения и подлости для получения нужных ей ресурсов, именно поэтому она отправится ломать и крушить первобытный лес Гримос, где и обитает наш герой.

Glivi Games вышла сейчас со своим проектом на Kickstarter, для успешного завершения кампании необходимо собрать 144 тысячи долларов. Мероприятие по сбору денег завершится 31 января, на момент написания данного материала разработчики успели собрать чуть менее 1,5 тысячи.

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Релиз самобытного экшена Leshy запланирован на третий квартал 2023 года — если, конечно, не появятся иные обстоятельства.