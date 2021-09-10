Анонсирован Leshy — поучительный экшен о противостоянии героя славянского фольклора со злой парфюмерной корпорации
Разработчики из польской студии Glivi Games анонсировали Leshy — странный фантастический экшен, в котором игроку нужно будет взять управление Лешим.
реклама
Мифическому хранителю леса предстоит дать отпор корпорации Hellfume, стремящейся захватить мировое лидерство на рынке парфюмерии. Злая компания готова на любые ухищрения и подлости для получения нужных ей ресурсов, именно поэтому она отправится ломать и крушить первобытный лес Гримос, где и обитает наш герой.
реклама
Экшен расскажет нам поучительную историю о важности сохранения природы, по полной используя эстетику славянских мифов и легенд. Разработчики пообещали реализовать уникальный игровой мир, интересный сюжет и уникальную систему прокачки.
Проект Leshy должен поступить в продажу не раньше 2023 года, а пока можно изучить анонсирующий трейлер.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила