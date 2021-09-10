Разработчики из польской студии Glivi Games анонсировали Leshy — странный фантастический экшен, в котором игроку нужно будет взять управление Лешим.

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Мифическому хранителю леса предстоит дать отпор корпорации Hellfume, стремящейся захватить мировое лидерство на рынке парфюмерии. Злая компания готова на любые ухищрения и подлости для получения нужных ей ресурсов, именно поэтому она отправится ломать и крушить первобытный лес Гримос, где и обитает наш герой.

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Экшен расскажет нам поучительную историю о важности сохранения природы, по полной используя эстетику славянских мифов и легенд. Разработчики пообещали реализовать уникальный игровой мир, интересный сюжет и уникальную систему прокачки.

Проект Leshy должен поступить в продажу не раньше 2023 года, а пока можно изучить анонсирующий трейлер.