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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Благодаря античиту Ricochet авторам Call of Duty Warzone и Vanguard удалось заблокировать ещё 48 тысяч читеров
Система работает, и это главное.
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Борьба с читерством — это вечный процесс. Остановить его нельзя, можно только создавать всё более и более совершенные меры обнаружения и уничтожения. Одной из таких современных мер стала античитерская система Ricochet, внедрённая в Call of Duty Vanguard и Call of Duty Warzone, и благодаря которой проекты уже активнее освобождаются от геймплейных мошенников.

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Так, сегодня разработчики Vanguard и Warzone сообщили, что заблокировали ещё 48 тысяч читерских учётных записей. Напомним, что о десятках тысяч заблокированных читеров разработчики одной только Call of Duty Warzone сообщают чуть ли не каждый месяц, так что можете представить себе и оценить масштаб проблемы.

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В настоящее время Call of Duty Warzone является основной «рабочей лошадкой» франшизы: условно-бесплатный доступ и грамотно реализованный режим королевской битвы всё-таки творят чудеса.

#activision #call of duty warzone #call of duty vanguard
3
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