Некоторое время назад Activision вместе с коллегами анонсировала передовой античит Ricochet, призванный наконец-то навести порядок в деле борьбы с читерами, практически с самого релиза отравляющими «жизнь» честным игрокам в Call of Duty Warzone. Что ж, с сегодняшнего дня мухлевать станет сложнее: kernel-драйвер «Рикошета» уже включён в состав Call of Duty Warzone.
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Драйвер — часть глобальной системы, которая будет отслеживать и пресекать мошеннические действия со стороны игроков в Warzone. Без обновления игры и запуска Ricochet вас попросту не пустят на серверы, ну а дальше уже дело техники.
Важно понимать, однако, что никакой античит не даёт стопроцентной гарантии защиты: в конце концов, на любой щит всегда найдётся свой меч — в том или ином виде и смысле.
Напоминаем, что недавно Call of Duty Warzone преобразилась, получив подзаголовок Pacific и переместившись на тихоокеанский остров Кальдера. Да, Верданск, образно выражаясь, ушёл в прошлое.