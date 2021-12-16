Теперь дело за малым: из многообещающего превратиться во много делающего.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Некоторое время назад Activision вместе с коллегами анонсировала передовой античит Ricochet, призванный наконец-то навести порядок в деле борьбы с читерами, практически с самого релиза отравляющими «жизнь» честным игрокам в Call of Duty Warzone. Что ж, с сегодняшнего дня мухлевать станет сложнее: kernel-драйвер «Рикошета» уже включён в состав Call of Duty Warzone.

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Драйвер — часть глобальной системы, которая будет отслеживать и пресекать мошеннические действия со стороны игроков в Warzone. Без обновления игры и запуска Ricochet вас попросту не пустят на серверы, ну а дальше уже дело техники.

Важно понимать, однако, что никакой античит не даёт стопроцентной гарантии защиты: в конце концов, на любой щит всегда найдётся свой меч — в том или ином виде и смысле.

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Напоминаем, что недавно Call of Duty Warzone преобразилась, получив подзаголовок Pacific и переместившись на тихоокеанский остров Кальдера. Да, Верданск, образно выражаясь, ушёл в прошлое.