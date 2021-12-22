В 1999 году на свет появился неплохой долгострой под названием Pharaoh. Спустя двадцать один год был анонсирован его ремейк, и вот, в следующем году все любители реставрированной старины смогут вспомнить молодость. Сегодня же авторы проекта решили наглядно продемонстрировать, насколько сильно (или слабо, тут уже вопрос восприятия) облагородилась графика в ремейке по сравнению с оригинальным проектом.
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Безусловно, визуально ремейк выглядит приятнее, однако на двадцать три года (к моменту своего релиза) представленные в нём графические изменения и улучшения явно не тянут. Впрочем, ремейки игр создаются отнюдь не для покорения технологических высот.
Помимо облагороженной графики авторы Pharaoh A New Era обещают улучшенный, более современный и удобный интерфейс и полный контент из дополнения Cleopatra Queen of the Nile. Релиз ремейка назначен на следующий год, пока без конкретики.