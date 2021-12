Ну, изменений тут явно не на 23 года (к моменту выхода ремейка).

В 1999 году на свет появился неплохой долгострой под названием Pharaoh. Спустя двадцать один год был анонсирован его ремейк, и вот, в следующем году все любители реставрированной старины смогут вспомнить молодость. Сегодня же авторы проекта решили наглядно продемонстрировать, насколько сильно (или слабо, тут уже вопрос восприятия) облагородилась графика в ремейке по сравнению с оригинальным проектом.

реклама

Безусловно, визуально ремейк выглядит приятнее, однако на двадцать три года (к моменту своего релиза) представленные в нём графические изменения и улучшения явно не тянут. Впрочем, ремейки игр создаются отнюдь не для покорения технологических высот.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Помимо облагороженной графики авторы Pharaoh A New Era обещают улучшенный, более современный и удобный интерфейс и полный контент из дополнения Cleopatra Queen of the Nile. Релиз ремейка назначен на следующий год, пока без конкретики.