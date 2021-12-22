Но помогло слабо. Если вообще помогло.

Ровно неделю назад Ubisoft устроила приятный сюрприз — официально объявила о том, что в разработке находится ремейк Splinter Cell: культовой стелс-оперативной франшизы компании. Всё бы ничего, но анонс был исключительно бумажным: нам не показали ни скриншотов, ни уж тем более видеороликов. Даже концепт-арты, которыми принято снабжать явно ранние анонсы, и те не приложили.

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Всё это наводит на мысль о том, что Ubisoft откровенно поторопилась с анонсом и что у данного действия есть какая-то причина. Кажется, в ней удалось разобраться авторитетному инсайдеру Тому Хендерсону, сведения которого пока сбывались со стопроцентной точностью.

Как сообщает Хендерсон со ссылкой на свои источники, Ubisoft и впрямь поспешила с анонсом ремейка, и причиной тому послужил разгоревшийся скандал с намерением компании развивать в своих играх NFT-контент. Представленная в начале месяца платформа Ubisoft Quartz была жесточайшим образом раскритикована всем без исключения игровым сообществом, и Ubisoft хотела таким образом отвлечь внимание общественности, переключив его на более приятный инфоповод.

Но, как видим, не получилось. Анонс ремейка Splinter Cell прошёл практически незаметно (мы не удивимся, если вы впервые о нём слышите именно из этого материала), а вот скандал с NFT уже серьёзно подпортил репутацию компании.

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Что же до ремейка, то, естественно, ни сроков его выхода, ни платформ, ни ценника, ни чего бы то ни было ещё — не объявлено. Известно лишь, что нас ждёт сохранение духа и верности традициям Splinter Cell.