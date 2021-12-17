А купить игру можно всего за 169 рублей. Вот они, нормальные ценники.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Выживач ARK Survival Evolved пользуется спросом, постоянно развивается и, что немаловажно, его разработчики не жадничают и периодически отправляют проект на бесплатные выходные. Вот и сегодня все желающие могут отправиться в фантастический мир, в котором сохранились реликтовые формы жизни.

реклама

Акция продлится до воскресенья включительно, а на случай, если вам понравится, то авторы предусмотрели временную 67-процентную скидку, благодаря которой ARK Survival Evolved можно приобрести всего за 169 рублей.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

ARK Survival Evolved вышла летом 2017 года, а сейчас Studio Wildcard потихоньку готовит к релизу сиквел — ARK 2. Релиз — в следующем году. Если, конечно, не случится форс-мажоров, а они в современной игровой индустрии имеют обыкновение случаться постоянно.