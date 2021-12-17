Выживач ARK Survival Evolved пользуется спросом, постоянно развивается и, что немаловажно, его разработчики не жадничают и периодически отправляют проект на бесплатные выходные. Вот и сегодня все желающие могут отправиться в фантастический мир, в котором сохранились реликтовые формы жизни.
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ARK Survival Evolved вышла летом 2017 года, а сейчас Studio Wildcard потихоньку готовит к релизу сиквел — ARK 2. Релиз — в следующем году. Если, конечно, не случится форс-мажоров, а они в современной игровой индустрии имеют обыкновение случаться постоянно.