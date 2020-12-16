Вин Дизель много времени провёл в ARK Survival Evolved, поэтому решил стать продюсером второй части
Главным и, будем откровенны, практически единственным, что заинтересовало сообщество во время анонса симулятора выживания в доисторическом мире ARK II, стало то, что одну из ролей в будущем проекте исполнил Вин Дизель. В сиквеле популярного «выживача» знаменитый актёр исполнит роль персонажа по имени Сантьяго, но, как выяснилось, его участие в производстве ARK II на этом не заканчивается.
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Как сообщило издание PC Gamer со ссылкой на предоставленный ему пресс-релиз Studio Wildcard (разработчик ARK), Вин Дизель также непосредственно участвует в создании ARK II в должности исполнительного продюсера. По словам руководителя студии Дага Кеннеди, ARK Survival Evolved стала одной из любимых игр Вина Дизеля — в ней актёр провёл не одну тысячу часов и отменно разбирается в игре.
Официально должность Дизеля в Studio Wildcard называется «президент по творческому сближению». Замысловатое название скрывает за собой должность исполнительного продюсера ARK II и исполнительного продюсера мультсериала по мотивам игры. Вообще, Вин Дизель давно знаком с игровой индустрией и даже является основателем Tigon Studios, известной по игровым адаптациям «Хроник Риддика» и сотрудничеством со Slightly Mad Studios при производстве игры по «Форсажу». В последней, кстати, один из персонажей использует оцифрованную внешность Вина Дизеля.
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По плану, ARK II должна выйти в 2022 году. Тогда же хотят выпустить и анимационный сериал.
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