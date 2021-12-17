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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, PC-версия ремейка Final Fantasy VII — не самый качественный порт с консоли
Слишком примитивны в ней настройки графики.
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Несколько часов назад в продажу поступила PC-версия ремейка Final Fantasy VII. Естественно, энтузиасты компьютерного гейминга сразу полезли в раздел настроек, после чего неприятно удивились: меню графических опций столь бедное и примитивное, что, по мнению игроков, мы имеем дело с портированной консольной версией, причём не самого высокого качества.

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Всё, что разработчики разрешают изменить игрокам в плане графических настроек, это разрешение экрана, разрешение текстур и теней, частоту кадров, число отображаемых персонажей, а также HDR. На этом всё. И хотя многие справедливо отметят, что данного базового набора, в принципе, достаточно, но обычно разработчики игр разрешают настроить сглаживание и его алгоритмы, анизотропную фильтрацию, освещение и массу других параметров.

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Как бы то ни было, вряд ли у PC-версии ремейка Final Fantasy VII будут большие продажи: стоимость игры составляет $80/€80/₽5719, что, согласитесь, ни в какие ворота не лезет и вряд ли привлечёт покупателей.

#final fantasy vii remake
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