Как и было обещано, сегодня PC-версия ремейка Final Fantasy VII добралась до прилавков. Все желающие могут приобрести проект в Epic Games Store по цене, равной 5 719 рублей. Мы не опечатались, а вас зрение не подводит: пять тысяч семьсот девятнадцать рублей за игру полуторагодовалой давности на PC.
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Несколько дней назад Epic Games временно снимала ремейк с продажи в своём магазине на фоне общемирового недовольства его ценообразованием, однако уроки из скандала усвоены не были: Square Enix как издатель, очевидно, оказалась непоколебима, так что задранный до небес ценник остался неизменным.
Ремейк Final Fantasy VII включает в свой состав дополнительный сюжетный эпизод с Юффи, специальный уровень сложности и функцию фоторежима.