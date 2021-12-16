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Новости Software Михаил Андреев
PC-версия ремейка Final Fantasy VII добралась до релиза — огромная цена не снизилась
Справедливости ради, и не должна была.
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Как и было обещано, сегодня PC-версия ремейка Final Fantasy VII добралась до прилавков. Все желающие могут приобрести проект в Epic Games Store по цене, равной 5 719 рублей. Мы не опечатались, а вас зрение не подводит: пять тысяч семьсот девятнадцать рублей за игру полуторагодовалой давности на PC.

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Несколько дней назад Epic Games временно снимала ремейк с продажи в своём магазине на фоне общемирового недовольства его ценообразованием, однако уроки из скандала усвоены не были: Square Enix как издатель, очевидно, оказалась непоколебима, так что задранный до небес ценник остался неизменным.

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Ремейк Final Fantasy VII включает в свой состав дополнительный сюжетный эпизод с Юффи, специальный уровень сложности и функцию фоторежима.

#final fantasy vii #final fantasy vii remake
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