Справедливости ради, и не должна была.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как и было обещано, сегодня PC-версия ремейка Final Fantasy VII добралась до прилавков. Все желающие могут приобрести проект в Epic Games Store по цене, равной 5 719 рублей. Мы не опечатались, а вас зрение не подводит: пять тысяч семьсот девятнадцать рублей за игру полуторагодовалой давности на PC.

реклама

Несколько дней назад Epic Games временно снимала ремейк с продажи в своём магазине на фоне общемирового недовольства его ценообразованием, однако уроки из скандала усвоены не были: Square Enix как издатель, очевидно, оказалась непоколебима, так что задранный до небес ценник остался неизменным.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Ремейк Final Fantasy VII включает в свой состав дополнительный сюжетный эпизод с Юффи, специальный уровень сложности и функцию фоторежима.