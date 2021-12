Продолжается предновогодний марафон подарков от Epic Games Store.

День 4-й (19 декабря): Забрали Remnant From the Ashes в Epic Games Store? Забыли? Ну, теперь уже поздно, поскольку буквально только что предложение в магазине сменилось на новое. В рамках сегодняшней раздачи, которая продлится ровно 24 часа, все желающие могут забрать увлекательное детективное приключение The Vanishing of Ethan Carter.

Данный проект появился на свет осенью 2014 года. Игра повествует о том, как детектив Пол Просперо расследует в небольшом городке цепочку трагических событий, которые приведут его к пропавшему мальчику по имени Итан Картер. В процессе прохождения вам предстоит решать загадки, искать улики, связывать воедино события, а также пользоваться сверхъестественными способностями Пола Просперо.

The Vanishing of Ethan Carter получила очень тёплые отзывы от игроков, хотя практически все как один отмечают её крайне невысокую продолжительность.

День 3-й (18 декабря): Практически феноменальная (в прошлом году было побогаче) по своим масштабам раздача подарков в Epic Games Store продолжается. На третий день акции нашему вниманию представили кооперативный экшен Remnant From the Ashes.

В своё время данная игра уже была роздана в Epic Games Store, где оказалась одной из самых востребованных в качестве безвозмездного дара: более десяти миллионов игроков получили Remnant From the Ashes бесплатно. Естественно, на этот раз всё будет поскромнее: во-первых, и сама раздача продлится всего сутки, да и насыщение произошло ещё год назад. А новым пользователям у EGS взяться практически не откуда.

День 2-й (17 декабря): На второй день праздничного марафона подарков в Epic Games Store стартовала раздача роуглайк-платформера Neon Abyss, в котором нам в составе «Мрачного отряда» необходимо «со стрельбой прокладывать себе путь в Бездну». Проект примечателен тем, что локации в нём эволюционируют, поэтому каждое новое прохождение получается уникальным.

Игра появилась на свет летом прошлого года и получила очень высокие пользовательские оценки. Этим, к слову, и уникальны раздачи в Epic Games Store: да, в большинстве случаев там дарят откровенный «неликвид», но с высокими пользовательскими рейтингами.

День 1-й (16 декабря): О том, что Epic Games перед рождественскими и новогодними праздниками на полную мощность включит свой раздатчик бесплатных игр под названием Epic Games Store, нам известно уже с прошлой недели. Сегодня марафон подарков официально стартовал, и первым из грядущих подарков стала приключенческая ролевая игра Shenmue III.

Данный проект в своё время получил массу критических отзывов, но в целом игроки сходились во мнении, что Shenmue III представляет собой достойное продолжение серии. Бесплатно так точно сгодится.

Напоминаем, что в рамках праздничного марафона игры будут меняться каждые сутки, так что времени на раздумья у вас мало: увидели новость — лучше сразу забрать подарок, чтобы его не упустить.

Следующая подарочная игра — секретная. Почему? Ну, очевидно, чтобы не портить новогодний сюрприз.