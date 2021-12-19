Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 4-й: The Vanishing of Ethan Carter
Продолжается предновогодний марафон подарков от Epic Games Store.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus

День 4-й (19 декабря): Забрали Remnant From the Ashes в Epic Games Store? Забыли? Ну, теперь уже поздно, поскольку буквально только что предложение в магазине сменилось на новое. В рамках сегодняшней раздачи, которая продлится ровно 24 часа, все желающие могут забрать увлекательное детективное приключение The Vanishing of Ethan Carter.

реклама

Данный проект появился на свет осенью 2014 года. Игра повествует о том, как детектив Пол Просперо расследует в небольшом городке цепочку трагических событий, которые приведут его к пропавшему мальчику по имени Итан Картер. В процессе прохождения вам предстоит решать загадки, искать улики, связывать воедино события, а также пользоваться сверхъестественными способностями Пола Просперо.

The Vanishing of Ethan Carter получила очень тёплые отзывы от игроков, хотя практически все как один отмечают её крайне невысокую продолжительность.

День 3-й (18 декабря): Практически феноменальная (в прошлом году было побогаче) по своим масштабам раздача подарков в Epic Games Store продолжается. На третий день акции нашему вниманию представили кооперативный экшен Remnant From the Ashes.

В своё время данная игра уже была роздана в Epic Games Store, где оказалась одной из самых востребованных в качестве безвозмездного дара: более десяти миллионов игроков получили Remnant From the Ashes бесплатно. Естественно, на этот раз всё будет поскромнее: во-первых, и сама раздача продлится всего сутки, да и насыщение произошло ещё год назад. А новым пользователям у EGS взяться практически не откуда.

День 2-й (17 декабря): На второй день праздничного марафона подарков в Epic Games Store стартовала раздача роуглайк-платформера Neon Abyss, в котором нам в составе «Мрачного отряда» необходимо «со стрельбой прокладывать себе путь в Бездну». Проект примечателен тем, что локации в нём эволюционируют, поэтому каждое новое прохождение получается уникальным.

Игра появилась на свет летом прошлого года и получила очень высокие пользовательские оценки. Этим, к слову, и уникальны раздачи в Epic Games Store: да, в большинстве случаев там дарят откровенный «неликвид», но с высокими пользовательскими рейтингами.

День 1-й (16 декабря): О том, что Epic Games перед рождественскими и новогодними праздниками на полную мощность включит свой раздатчик бесплатных игр под названием Epic Games Store, нам известно уже с прошлой недели. Сегодня марафон подарков официально стартовал, и первым из грядущих подарков стала приключенческая ролевая игра Shenmue III.

Данный проект в своё время получил массу критических отзывов, но в целом игроки сходились во мнении, что Shenmue III представляет собой достойное продолжение серии. Бесплатно так точно сгодится.

Напоминаем, что в рамках праздничного марафона игры будут меняться каждые сутки, так что времени на раздумья у вас мало: увидели новость — лучше сразу забрать подарок, чтобы его не упустить.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 7000р
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Следующая подарочная игра — секретная. Почему? Ну, очевидно, чтобы не портить новогодний сюрприз.

#epic games #epic games store
24
Показать комментарии (24)

Материалы по теме

В EGS отключили предзаказ ремейка Final Fantasy VII после скандала с неадекватной стоимостью проекта
В Epic Games Store стартовала огромная новогодняя распродажа с большими скидками и купонами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Детально сравниваю World of Tanks с Armored Warfare - все как вы любите
58
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 2
23
Как купить игровую видеокарту без денег – реальная история, в которой не обошлось без майнига Эфира
40
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
64
Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков
11
Рождественская распродажа ключей – Windows 11 Pro можно купить за $20 с праздничной 30% скидкой
В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022
26
Мир консолей: Свидетели писания Xbox Game Pass
10
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
5

Сейчас обсуждают

wwr222
19:58
Я бы мутант не брал.Просто из-за того,что это действительно сделанное на коленке изделие.А вот инженерник-другое дело.Но там и цена другая.
В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022
Кушайте
19:58
Да , не благодарите .
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
Собаки на Zen'е
19:58
Посмотреть бы тесты i7 6700K/7700K с топовой DDR3 против топовой DDR4. Думаю, разница приличная была бы, до 20%. Так и здесь будет через год-два.
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
Просто Хомяк
19:57
Очень смешно.
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
Кушайте
19:57
Хорошо , я вам разрешаю идти к доктору .
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
Просто Хомяк
19:56
К доктору.
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
Игорь Данченко
19:55
Есть подозрение что интел во вред себе демпингует цены причём очень сильно, они хотят любыми средствами вернуть монополию чтобы потом снова свои коры 3 по 1к баксов толкать. А так оперативка не играет...
Intel Core i5 12600k значительно превосходит AMD Ryzen 9 5900x - сравнение в современных играх
Кушайте
19:54
Нет , скорее у вас с фантазией .
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
Просто Хомяк
19:54
Так у Вас ещё и проблемы с памятью...
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
Кушайте
19:53
Вы врете , мне такого вы не говорили , но если приедете в Карловы-вары , я вас выслушаю .
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем