Издательство Slitherine провело собственную презентацию, в рамках которой было представлено несколько игровых проектов. Так, чуть ранее мы рассказывали вам о Terminator: Dark Fate — Defiance, стратегии в реальном времени от российской студии Cats Who Play. А сегодня речь пойдёт об ещё одной представительнице классического ПК-жанра — игре Stargate: Timekeepers.
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Речь идёт о тактической стратегии по научно-фантастическому сериалу «Звёздные врата: SG-1». Специально для тех, кто смотрел это шоу, сообщаем, что события Stargate: Timekeepers разворачиваются после седьмого сезона.
Игрок начнёт прохождение с битвы за Антарктиду, в ходе которой командир Ева Маккейн вместе со своей командой заняты поддержкой отряда ЗВ-1 в сражении против флота Анубиса. Чуть позже всё той же Еве прикажут обеспечивать поддержкой сопротивление Джаффа во имя предотвращения страшных ритуалов. В ходе боя с противником команда застрянет во временной петле, разрывать которую придётся уже игроку.
События сюжетной кампании Stargate: Timekeepers будут происходить на протяжении 14 миссий, исход которых определяется игроком. Ева Маккейн — не единственный знаковый персонаж игры, будут и другие. Командир владеет приёмами рукопашного боя и неплохо управляется с автоматическими винтовками. А теперь представим вам других членов отряда:
- Деррек Харпер — типичный инженер, использующий дронов для исцеления союзников и отключения устройств у врагов;
- Макс Болтон — снайпер, умеющий взбираться на самые сложные стратегические точки;
- Сэм Уотсон — шпион, который хорошо разбирается в инопланетных устройствах.
За разработку Stargate: Timekeepers отвечает студия CreativeForge Games, которая ранее выпустила тактические стратегии Phantom Doctrine и Hard West. К тому же, сейчас эта команда ещё работает над боевиком POSTAL: Brain Damaged.
Stargate: Timekeepers выйдет в 2022 году в Steam — отдельная страничка в магазине уже имеется.