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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирована Stargate: Timekeepers — стратегия по сериалу «Звёздные врата: SG-1» от разработчиков Phantom Doctrine
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Издательство Slitherine провело собственную презентацию, в рамках которой было представлено несколько игровых проектов. Так, чуть ранее мы рассказывали вам о Terminator: Dark Fate — Defiance, стратегии в реальном времени от российской студии Cats Who Play. А сегодня речь пойдёт об ещё одной представительнице классического ПК-жанра — игре Stargate: Timekeepers.

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Речь идёт о тактической стратегии по научно-фантастическому сериалу «Звёздные врата: SG-1». Специально для тех, кто смотрел это шоу, сообщаем, что события Stargate: Timekeepers разворачиваются после седьмого сезона.

Игрок начнёт прохождение с битвы за Антарктиду, в ходе которой командир Ева Маккейн вместе со своей командой заняты поддержкой отряда ЗВ-1 в сражении против флота Анубиса. Чуть позже всё той же Еве прикажут обеспечивать поддержкой сопротивление Джаффа во имя предотвращения страшных ритуалов. В ходе боя с противником команда застрянет во временной петле, разрывать которую придётся уже игроку.

События сюжетной кампании Stargate: Timekeepers будут происходить на протяжении 14 миссий, исход которых определяется игроком. Ева Маккейн — не единственный знаковый персонаж игры, будут и другие. Командир владеет приёмами рукопашного боя и неплохо управляется с автоматическими винтовками. А теперь представим вам других членов отряда:

  • Деррек Харпер — типичный инженер, использующий дронов для исцеления союзников и отключения устройств у врагов;
  • Макс Болтон — снайпер, умеющий взбираться на самые сложные стратегические точки;
  • Сэм Уотсон — шпион, который хорошо разбирается в инопланетных устройствах.

За разработку Stargate: Timekeepers отвечает студия CreativeForge Games, которая ранее выпустила тактические стратегии Phantom Doctrine и Hard West. К тому же, сейчас эта команда ещё работает над боевиком POSTAL: Brain Damaged.

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Stargate: Timekeepers выйдет в 2022 году в Steam — отдельная страничка в магазине уже имеется.

#creativeforge games #stargate timekeepers
2
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За Асгард дадут поиграть или за Орай? За репликаторов, наконец? Зачем людишки нужны? Тут опять нетолерантная поделка вырисовывается. За рейфов неинтересно, примитивные технологии. Гоаулды туда же.
Анонсирована Stargate: Timekeepers — стратегия по сериалу «Звёздные врата: SG-1» от разработчиков Phantom Doctrine
Hacknir
17:11
ну как посмотреть, в Королеве средняя зп 30к
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