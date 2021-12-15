Издательство Slitherine анонсировало Terminator: Dark Fate — Defiance — стратегию по знаменитой киновселенной. Как заявляют авторы, стратегия отправит игроков в самую гущу войны между людьми и машин под управлением искусственного интеллекта.
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Terminator: Dark Fate — Defiance предложит любителям жанра возглавить армию Основателей с целью предотвращения гибель остатков человечества.
Для проекта ваяют довольно убедительный и массивный многопользовательский режим, в котором игроки смогут выбрать одну из трёх противоборствующих сторон: Основатели, Легион или Сопротивление.
Terminator: Dark Fate — Defiance также постарается удивить нас проработанной системой разрушаемого окружения, модульной системой повреждения техники и широким набором вооружения для рядовых бойцов.
Разработку стратегии поручили российской студии Cats Who Play, которая ранее успела выпустить стратегию Syrian Warfare, экшен «Три Богатыря» и, простите, симулятор кота The Cat! Porfirio’s Adventure.
Terminator: Dark Fate — Defiance должна выйти в 2022 году в Steam, собственная страничка у проекта в магазине уже имеется. Доподлинно известно, что проект снабдят текстовым переводом на русский язык.
Все заинтересованные могут просмотреть дебютный трейлер и ролик с игровыми процессом.