На прошлой неделе китайский проект Myth of Empires был удалён из Steam по жалобе разработчиков ARK Survival Evolved. Последние разглядели в Myth of Empires использование своих исходных кодов, которые, как утверждают создатели ARK Survival Evolved, достались китайцам «в наследство» вместе с бывшими сотрудниками Studio Wildcard.
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И вот, как и следовало ожидать, история закрутилась: авторы Myth of Empires, с самого начала отрицавшие обвинения своих «коллег» из Studio Wildcard, решили разбираться с ними в суде. Разработчики надеются, что им удастся восстановить справедливость и, в конце концов, своё доброе имя, которое им успели запятнать.
Авторы Myth of Empires считают, что Studio Wildcard намеренно ввела платформодержателя (Valve) в заблуждение. Зачем это надо авторам куда более популярной ARK Survival Evolved, аргументы которой, к тому же, звучат куда убедительнее контраргументов создателей Myth of Empires, непонятно.
Разработчики оскандалившегося «выживача» между тем также через суд рассчитывают на возмещение убытков, которые они понесли вследствие изъятия их игры из продажи в Steam. Чем это всё закончится, узнаем когда-нибудь потом.