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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Myth of Empires будут судиться с создателями ARK Survival Evolved после удаления их игры из Steam
Вторые наябедничали на первых, и понеслось... Мораль: не будьте ябедами.
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На прошлой неделе китайский проект Myth of Empires был удалён из Steam по жалобе разработчиков ARK Survival Evolved. Последние разглядели в Myth of Empires использование своих исходных кодов, которые, как утверждают создатели ARK Survival Evolved, достались китайцам «в наследство» вместе с бывшими сотрудниками Studio Wildcard.

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И вот, как и следовало ожидать, история закрутилась: авторы Myth of Empires, с самого начала отрицавшие обвинения своих «коллег» из Studio Wildcard, решили разбираться с ними в суде. Разработчики надеются, что им удастся восстановить справедливость и, в конце концов, своё доброе имя, которое им успели запятнать.

Авторы Myth of Empires считают, что Studio Wildcard намеренно ввела платформодержателя (Valve) в заблуждение. Зачем это надо авторам куда более популярной ARK Survival Evolved, аргументы которой, к тому же, звучат куда убедительнее контраргументов создателей Myth of Empires, непонятно.

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Разработчики оскандалившегося «выживача» между тем также через суд рассчитывают на возмещение убытков, которые они понесли вследствие изъятия их игры из продажи в Steam. Чем это всё закончится, узнаем когда-нибудь потом.

#ark survival evolved #myth of empires
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