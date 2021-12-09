Сами разработчики отрицают обвинения.

Разработчикам видеоигр скоро придётся так же туго, как современным композиторам: что ни напиши, с высокой долей вероятности случайно получится плагиат. Вот и китайский коллектив Angela Game попал в неприятную ситуацию: разработчики ARK Survival Evolved обвиняют их в «краже» исходного кода и использовании его в их проекте Myth of Empires.

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В настоящее время представители Angela Game отвергают обвинения коллег из Studio Wildcard, однако Valve не разбирается, кто прав, кто виноват, а просто выполняет свои обязательства как платформодержателя, временно изъяв Myth of Empires из продажи в Steam.

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Как передают авторы ARK Survival Evolved, они обнаружили в файлах Myth of Empires «сотни» совпадений с их собственным проектом, включая одинаковые названия классов и программных переменных. Подобные совпадения не могут быть простой случайностью, тем более что, как уточняют представители Studio Wildcard, коллектив Angela Game основан в том числе как минимум одним её бывшим сотрудником, имевшим доступ к исходному коду ARK Survival Evolved.