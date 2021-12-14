Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Battlefield 2042 можно временно поиграть в режиме на 64 игрока
Вперёд в прошлое.
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Долгие годы игры серии Battlefield создавались с расчётом на 64 игроков на одном сервере. Всё изменилось с выходом Battlefield 2042, когда это число удвоили, а размеры полей боя увеличили в несколько раз. DICE осознаёт, что в сообществе существует ностальгический запрос на прежний режим игры, поэтому сегодня сообщила об активации временных режимов «Захват» и «Прорыв» для 64 игроков.

реклама

Мнения игроков касательно данного нововведения разделились. Одни считают, что данный режим должен быть не временным, а постоянным, другие уверены, что на столь гигантских полях боя и 128 «касок» слишком мало. В общем, всем как всегда не угодишь, да и цели такой DICE перед собой явно не ставит.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

А лучше бы ставила. Глядишь, и масштабных перестановок в руководстве и перехода франшизы под руководство Винса Зампеллы бы не произошло. Напомним, что Battlefield 2042 получила устрашающе низкие оценки, а её «онлайн» почти сразу рухнул до смехотворных для проекта такого масштаба значений. Вот EA с DICE и думают, как разрешить эту без преувеличения критическую ситуацию.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

DICE поделилась подробностями последнего в этом году обновления Battlefield 2042
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
221
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
15
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
69
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
27
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
34
Поговорим о мини домах
146
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
66
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
31
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
8
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17

Сейчас обсуждают

Иоанн Грозный
19:39
В эту недоигру ни один нормальный человек тоже не играл
Киану Ривз признался, что не играл в Cyberpunk 2077, хотя разработчики утверждали обратное
Simon Crebbs
19:38
Статья из разряда "Для тех, у кого ломка". Лучше не тратить деньги на разную хрень, на которой всё-равно не удастся поиграть, а пройти курс психологической реабилитации и избавится от игромании. Видео...
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
Леди Яга
19:37
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
Inqizitor
19:37
Берется скачивается образ с Майков, берется major geek toolkit, вырезается ненужное и получаем норм.
Как сделать сборку Windows 11 своими руками. Пошаговая инструкция
Меровинген
19:33
3200 Сл18 одной планкой 😂
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
ev_rus
19:31
Моя 1060 3гб ОС была 2,5 года и было это около 2-х лет назад. В 1080р 60 фпс летало все на ультрах, без фризов, при нормальной системе эти ее 3 гб вообще были не заметны, и пропасть в производительнос...
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
Church
19:28
зачастую в драйверах професиональных видеокарт могут отсутствовать многие игро-специфичные оптимизации, что занизят их игровую производительность ниже, чем сопоставимое по мощности железо в игровых ка...
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
ev_rus
19:28
Усе, тормоза понеслись, запасаемся попкорном.
Первый процессор AMD с поддержкой DDR5 заметили в базе данных бенчмарка CrossMark
ev_rus
19:25
Что творит на рынке, с криптой, черт, вертит как хочет.
Илон Маск анонсировал продажу товаров Tesla за Dogecoin, что привело к росту стоимости актива на 25%
Просто Хомяк
19:24
Фантазируйте дальше.
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем