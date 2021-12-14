Вперёд в прошлое.

Долгие годы игры серии Battlefield создавались с расчётом на 64 игроков на одном сервере. Всё изменилось с выходом Battlefield 2042, когда это число удвоили, а размеры полей боя увеличили в несколько раз. DICE осознаёт, что в сообществе существует ностальгический запрос на прежний режим игры, поэтому сегодня сообщила об активации временных режимов «Захват» и «Прорыв» для 64 игроков.

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Мнения игроков касательно данного нововведения разделились. Одни считают, что данный режим должен быть не временным, а постоянным, другие уверены, что на столь гигантских полях боя и 128 «касок» слишком мало. В общем, всем как всегда не угодишь, да и цели такой DICE перед собой явно не ставит.

64 Player Conquest and Breakthrough are now available for a limited time in #Battlefield2042 on Xbox Series X|S, PlayStation 5 and PC👀



Start playing the new experiences right now via the All-Out Warfare menu🎮 pic.twitter.com/kkoBH6103L — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 14, 2021

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А лучше бы ставила. Глядишь, и масштабных перестановок в руководстве и перехода франшизы под руководство Винса Зампеллы бы не произошло. Напомним, что Battlefield 2042 получила устрашающе низкие оценки, а её «онлайн» почти сразу рухнул до смехотворных для проекта такого масштаба значений. Вот EA с DICE и думают, как разрешить эту без преувеличения критическую ситуацию.