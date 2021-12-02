В прошлом месяце инсайдеры сообщили о том, что в DICE на фоне провального запуска Battlefield 2042 грядут большие и очень важные изменения. Так оно и случилось: в рамках разговора с журналистами Gamespot представители DICE объявили о перестановках в структуре студии и изменении в дальнейшем развитии франшизы Battlefield.
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Но обо всём по порядку. Итак, нынешний руководитель DICE Оскар Габриельсон работает в студии последний месяц: с нового года генеральным менеджером студии станет Ребека Кутаз, ранее трудившаяся в Ubisoft Annecy. Сам Габриельсон при этом не уволняется, а переходит на другую должность внутри Electronic Arts.
Дальнейшим развитием Battlefield будет руководить Винс Зампелла — соучредитель студии Respawn Entertainment, подарившей миру замечательную дилогию Titanfall, не менее прекрасную Star Wars Jedi Fallen Order, а также выпустившей сверхпопулярную королевскую битву Apex Legends. По словам операционного директора Electronic Arts Лоры Мили, Зампелла талантлив и отлично умеет создавать продукцию развлекательного назначения, и лучшую кандидатуру на должность руководителя Battlefield придумать трудно.
В дальнейшем франшизу собираются преобразить во «вселенную Battlefield», выпуская различные ответвления вдобавок к основным проектам в серии. Никаких подробностей пока нет, но уточняется, что в создании игр по франшизе будут принимать участие все коллективы DICE по всему миру. В частности, в американском Сиэтле будет открыта новая студия, которую возглавит соавтор Halo Маркус Лейто. Данная студия в том числе будет работать над сюжетно-ориентированными проектами по Battlefield.