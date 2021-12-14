И ещё восемь глубоко третичных игр.

Без утечек в игровой индустрии было бы совсем скучно, поэтому предлагаем ознакомиться с информацией, которая на днях с высокой долей вероятности будет подтверждена. Как сообщает канал Xbox On со ссылкой на информацию от сотрудников Microsoft, с 16 декабря в подписном сервисе Xbox/PC Game Pass (да, PC-версия сервиса была наконец-то переименована, чтобы избежать путаницы) начнут появляться новые предложения, среди которых, в частности, файтинг Mortal Kombat 11.

реклама

Итак, если верить инсайдерской информации, то с четверга в Xbox/PC Game Pass (одновременно как на PC, так и на Xbox) начнут появляться следующие игры: Mortal Kombat 11, Firewatch, Broken Age, The Gunk, Lake, Ben 10 Power Trip, Race with Ryan, Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay и Transformers Battlegrounds.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Напомним, что Microsoft пополняет свой подписной сервис дважды в месяц — в его начале и середине. Таким образом, до подтверждения или опровержения вышеизложенной информации осталось всего несколько дней или даже часов.