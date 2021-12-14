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Новости Software Михаил Андреев
Утечка: в Xbox/PC Game Pass во второй половине декабря появится Mortal Kombat 11
И ещё восемь глубоко третичных игр.
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Без утечек в игровой индустрии было бы совсем скучно, поэтому предлагаем ознакомиться с информацией, которая на днях с высокой долей вероятности будет подтверждена. Как сообщает канал Xbox On со ссылкой на информацию от сотрудников Microsoft, с 16 декабря в подписном сервисе Xbox/PC Game Pass (да, PC-версия сервиса была наконец-то переименована, чтобы избежать путаницы) начнут появляться новые предложения, среди которых, в частности, файтинг Mortal Kombat 11.

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Итак, если верить инсайдерской информации, то с четверга в Xbox/PC Game Pass (одновременно как на PC, так и на Xbox) начнут появляться следующие игры: Mortal Kombat 11, Firewatch, Broken Age, The Gunk, Lake, Ben 10 Power Trip, Race with Ryan, Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay и Transformers Battlegrounds.

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Напомним, что Microsoft пополняет свой подписной сервис дважды в месяц — в его начале и середине. Таким образом, до подтверждения или опровержения вышеизложенной информации осталось всего несколько дней или даже часов.

#microsoft
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