Бытует мнение, причём, подкреплённое тем фактом, что цены на видеоигры уже стали откровенно нецензурными, что будущее — за подписной системой распространения игрового контента. Microsoft стала главным игроком на этом рынке, создав Xbox Game Pass и Xbox Game Pass for PC. Названия похожие, однако во втором случае оно слишком громоздкое и не сразу понятное. Что ж, отныне никакой путаницы не будет — Microsoft переименовала PC-версию сервиса в PC Game Pass.
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Меняется только вывеска, вся суть при этом остаётся: сервис будет использовать постоянно пополняемый каталог игр и предоставлять полный доступ к ним за определённую ежемесячную плату. Зачем поменяли название? Ну, Microsoft «так нравится больше». И нам, признаться, тоже.
Really super important patch notes that will change everything you’ve ever known about Game Pass #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i— PC Game Pass (@XboxGamePassPC) December 10, 2021
Напомним, что многие из свежих игровых релизов автоматически попадают в Xbox/PC Game Pass. В частности, известно, что на старте своих продаж по подписке можно будет сыграть в S.T.A.L.K.E.R. 2, Starfield, Atomic Heart и множество других надвигающихся рано или поздно проектов.