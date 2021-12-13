Все слухи подтвердились.

Несколько дней назад мы писали вам об одном авторитетном инсайдере Томе Хендерсоне, который опубликовали информацию о дополнении для Assassin’s Creed Valhalla, которое должно стать самым крупным за всю историю франшизы. 10 декабря компания Ubisoft частично подтвердила утечку информации, назначив на понедельник важный анонс именно для «Вальгаллы». А там уже и китайское подразделение Ubisoft поторопилось всё обнародовать, поэтому сегодняшний официальный анонс был более чем ожидаем.

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Итак, Ubisoft анонсировала Dawn of Ragnarok («Заря Рагнарёка») — сюжетное дополнение для Assassin’s Creed Valhalla. Представленное DLC расскажет игрокам о том, как огненный великан Суртур похитил Бальдра, любимого сына Одина, и начал войну в Девяти мирах.

Место действия Dawn of Ragnarok — Свартальфахейм, мир гномов, который по размерам будет как треть Англии из оригинальной Valhalla. Разработчики уверяют, что на прохождение дополнения придётся потратить не менее 30 часов.

«В новой истории Эйвор перевоплотится в Одина — скандинавского бога войны и мудрости. На сей раз Один окажется в разорённом королевстве двергов — Свартальфахейме. Он должен во что бы то ни стало спасти своего любимого сына, Бальдра, похищенного бессмертным огненным гигантом по имени Сурт», — гласит официальное описание к дополнению.

Игроку предстоит отправиться в «безрассудное путешествие» по миру и овладеть новыми божественными силами. Один может превращаться в ворона и использовать силы поверженных врагов: телепортироваться, стрелять из лука, поднимать павших противников и обращать их на свою сторону.

Дополнение Dawn of Ragnarok должно выйти 10 марта будущего года на ПК и консолях. За оформление предзаказа игрокам выдадут набор «Сумерки», в который входит топор Альгунир, ездовая рысь Хавард, огненные облики для ворона и специальное снаряжение для Эйвор (или Эйвора).

Со стоимостью DLC разработчики уже определились, цены следующие:

Microsoft Store — 40 долларов;

PlayStation Store — 2849 рублей;

Epic Games Store — 1669 рублей;

Ubisoft Store — 1669 рублей.

Но анонс Dawn of Ragnarok — не последний повод вспомнить сегодня о Valhalla. Компания Ubisoft намерена уже с завтрашнего дня (то есть, с 14 декабря) запустить события-кроссоверы в Assassin’s Creed Valhalla и Odyssey. Всего запланированы две истории: «Неизбежная встреча» и «Охота за сокровищами».

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В первом истории Эйвор повстречает Кассандру, всё действо будет происходить в «Вальгалле». Соответственно, «Охота за сокровищами» разворачивается в мире «Одиссеи» и расскажет новые истории Кассандры или Алексиоса.