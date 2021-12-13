На минувшей The Game Awards 2021 издательство Square Enix огласило дату выхода своего перспективного фэнтезийного боевика Forspoken. Игра выйдет только в самом конце мая, однако это не мешает привилегированным журналистам и блогерам, имеющим доступ к рабочей версии проекта, записывать геймплей и публиковать его на своих ресурсах. Естественно, в сугубо ознакомительных целях.
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Напоминаем, что в Forspoken мы играем за Фрей Холланд, воительницу, обладающую ярко выраженными магическими способностями, которые станут её незаменимыми помощниками в деле наведения порядка в мире Атия.
Релиз — 24 мая следующего года на всех актуальных платформах. В настоящее время проект предлагается по сногсшибательно высокой цене, вызвавшей громкий скандал в игровой общественности. Хотелось бы верить, что Square Enix одумается и не станет продавать AA-проект по космической даже для зажиточных (как считают многие) европейцев с американцами.