Теперь даже на глубоко вторичные (если не третичные) игры совершенно неадекватные ценники.

Разработка игр опять подорожала. Примерно такой шуточный со слезами на глазах вывод можно сделать, взглянув на цену, которую Square Enix установила на приключенческий ролевой экшен Forspoken, показанный несколько часов назад в рамках The Game Awards 2021.

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По всей видимости, беспрецедентный ценник, равный $80 долларам (или 80 евро, или 5 719 рублям), станет главной и единственной причиной, по которой данный проект вообще всплыл в новостных лентах. До сей поры столь высокие цены на базовое издание проекта издатели и разработчики не устанавливали, а учитывая тот факт, что Forspoken отнюдь не является AAA-проектом, представляет собой игру в совершенно новой франшизе и пока не отличается особой привлекательностью, подобное ценообразование вызывает ещё большее удивление.

«Заинтересовался этим проектом, пока случайно не взглянул на цену», — один из игроков, увидевший, сколько денег с него хотят получить авторы Forspoken.

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Релиз Forspoken должен состояться в конце мая наступающего года.