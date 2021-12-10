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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
$80 (5 719 рублей) за базовое издание на PC: игроки по всему миру в шоке от цены на боевик Forspoken от Square Enix
Теперь даже на глубоко вторичные (если не третичные) игры совершенно неадекватные ценники.
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Разработка игр опять подорожала. Примерно такой шуточный со слезами на глазах вывод можно сделать, взглянув на цену, которую Square Enix установила на приключенческий ролевой экшен Forspoken, показанный несколько часов назад в рамках The Game Awards 2021.

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По всей видимости, беспрецедентный ценник, равный $80 долларам (или 80 евро, или 5 719 рублям), станет главной и единственной причиной, по которой данный проект вообще всплыл в новостных лентах. До сей поры столь высокие цены на базовое издание проекта издатели и разработчики не устанавливали, а учитывая тот факт, что Forspoken отнюдь не является AAA-проектом, представляет собой игру в совершенно новой франшизе и пока не отличается особой привлекательностью, подобное ценообразование вызывает ещё большее удивление.

«Заинтересовался этим проектом, пока случайно не взглянул на цену», — один из игроков, увидевший, сколько денег с него хотят получить авторы Forspoken.

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Релиз Forspoken должен состояться в конце мая наступающего года.

#square enix #forspoken
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