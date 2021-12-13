На днях в Сети разгорелось бурное обсуждение касательно цен, которые Square Enix установила на некоторые из своих новых (и относительно новых) проектов. В частности, японское издательство хочет, чтобы игроки отдали $80 за новенький экшен Forspoken и $70 — за ремейк Final Fantasy VII. В России эти цены превратились в 5 719 рублей, что не лезет абсолютно ни в какие ворота. И вот, похоже, Square Enix уже отреагировала на общемировое недовольство ценообразованием данных отнюдь не принадлежащих к классу AAA игр.
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Как заметили внимательные посетители Epic Games Store, со странички ремейка Final Fantasy VII исчезла опция предварительного заказа и была скрыта цена. Что это означает, пока неясно, но оптимистично настроенные граждане считают, что Square Enix прислушалась к голосу народа и всё-таки снизит ценник хотя бы до минимально приемлемых $50—60 (и эквивалент в рублях с учётом региональных цен).
Релиз ремейка Final Fantasy VII на PC состоится уже через три дня, 16 декабря.