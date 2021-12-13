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Новости Software Михаил Андреев
В EGS отключили предзаказ ремейка Final Fantasy VII после скандала с неадекватной стоимостью проекта
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На днях в Сети разгорелось бурное обсуждение касательно цен, которые Square Enix установила на некоторые из своих новых (и относительно новых) проектов. В частности, японское издательство хочет, чтобы игроки отдали $80 за новенький экшен Forspoken и $70 — за ремейк Final Fantasy VII. В России эти цены превратились в 5 719 рублей, что не лезет абсолютно ни в какие ворота. И вот, похоже, Square Enix уже отреагировала на общемировое недовольство ценообразованием данных отнюдь не принадлежащих к классу AAA игр.

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Как заметили внимательные посетители Epic Games Store, со странички ремейка Final Fantasy VII исчезла опция предварительного заказа и была скрыта цена. Что это означает, пока неясно, но оптимистично настроенные граждане считают, что Square Enix прислушалась к голосу народа и всё-таки снизит ценник хотя бы до минимально приемлемых $50—60 (и эквивалент в рублях с учётом региональных цен).

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Релиз ремейка Final Fantasy VII на PC состоится уже через три дня, 16 декабря.

#square enix #epic games store #final fantasy vii remake
4
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Celeron 9 GHz
15:49
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Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
Frito Pendejo
15:47
Как хорошо, что у нонешних дворян детей не так много, как у их предшественников начала второго тысячелетия, иначе бы опять начались крестовые походы - девать талантливых дитачек было бы просто некуда...
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redneck_prm
15:40
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_home судя по статье, предел где-то 5,5 на 27 метров
Поговорим о мини домах
Tank
15:40
Вот собственно и "игра года" подкатила. :)
Для ролевой игры Gothic II вышла масштабная модификация «Хроники Миртаны: Архолос»
Spambomber_11
15:39
КГ/АМ_и_ЧиП.
В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
Spambomber_11
15:38
>Журналисты уважаемого западного издания распространили фейк... ...значит, это были обычные журнапидоры из желтушной сетевой помойки.
Журналисты уважаемого западного издания распространили фейк о майнинг-ферме из RTX 4090 и RX 7000
Игорь Ерофеенков
15:36
У меня весь октябрь и ноябрь были какие то странные начисления и списания по карте. Я в один момент прифигел и побежал попробовать что нибудь купить, но касса цену сбрасывала, а терминал нет. Мертвы...
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
Дмитрий
15:33
Ладно реклама. там фишинговые страницы. Пиратский контент удаляют а вместо него всякие вирусы!
Lostfilm и другие сайты с пиратским контентом удалят из выдачи Яндекса
Spambomber_11
15:33
Фигасебе какая щiрая харя у зелота на фото.
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
vcxz4321
15:32
Тут вонь поднялась... томогочи из 90-х. У вас кто то ваши ИнтелАМДперделки отбирает? Хватит слугам народа для ОпенОфиса и Байкала. Как вы хотите развивать не продавая. Китай тоже 30-ть лет назад лепил...
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